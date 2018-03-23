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Ярославец пожаловался в ФАС на рекламу «Яндекс. Такси» из-за цены 49 руб. за поездку
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Ярославец пожаловался в ФАС на рекламу «Яндекс. Такси» из-за цены 49 руб. за поездку 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: MosDay.ru
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Житель Ярославля пожаловался на рекламу «Яндекс. Такси» из-за объявленной перевозчиком цены за поездку в 49 рублей, тогда как на самом деле данная сумма обозначала лишь стоимость посадки в автомобиль. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ярославской области возбудило дело о нарушении рекламного законодательства, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница пресс-службы ведомства.
"Возбуждено дело о нарушении рекламного законодательства по жалобе местного жителя на рекламу «Яндекс. Такси». Поводом стала надпись на передвигавшемся по Ярославлю автомобиле: «Яндекс. Такси от 49 рублей». В приложении «Яндекс. Такси» говорится, что 49 рублей — стоимость только посадки в автомобиль, без учета поездки по городу, стоимость которой рассчитывается по километражу", — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что этот рекламный текст вводит потребителя в заблуждение относительно стоимости услуг такси, что содержит признаки нарушения.
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