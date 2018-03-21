«Ле Биг Мак»

В Новосибирске, как и во всем мире, сегодня проходит фестиваль Goût de France — «Вкус Франции». В этот день рестораны готовят блюда французской кухни. В этом году в мероприятии примут участие более 3000 ресторанов в 150 странах мира. Новосибирск в нём представляют шесть заведений.

Французы, конечно, гении маркетинга — до сих пор никто не умеет продавать дорогие вещи так, как они. Не зря крупнейшая в мире корпорация по торговле товарами класса люкс LVHM — французская. С французской кухней, правда, случилась странная история. С одной стороны, её вроде бы знают и ценят во всём мире. С другой, найти французский ресторан можно далеко не во всяком крупном городе. В Новосибирске вот нет ни одного. Ну почти — винный бар Pardon my French, несмотря на шеф-повара Франсуа Фурнье и французское название, скорее, заведение с тем, что сами французы называют «современная креативная кухня».

Несмотря на всё богатство гастрономической культуры «шестиугольника» (так сами французы часто называют свою страну), Франции не удалось произвести, пожалуй, ни одного блюда, которое было бы популярно во всём мире. Такого как пицца, паста, суши, бургеры или том ям. Причина, по всей видимости, в том, что Франция во все времена жила сравнительно хорошо и единственным периодом, когда из этой страны в относительно массовом порядке эмигрировали люди, была Французская революция. Но и тогда эмигрантами становились по большей части аристократы, которым вряд ли приходила мысль открыть на новом месте какую-нибудь французскую харчевню. Да и закончилась революция довольно быстро — все, кто хотел, смогли вернуться назад.

Кстати, считается, что именно революция привела к появлению самого института «высокой кухни». То есть, конечно, колоссальный опыт в кулинарии был наработан на королевской кухне и кухнях французского высшего света в целом. Но именно после разрушения монархии и ослабления традиционной аристократии на рынок труда было выброшено огромное количество высококвалифицированных поваров, которым пришлось учиться работать для более широкой публики. В результате до сих пор в любой стране мира если вы придёте в ресторан с претензией на высокую кухню, вы найдёте там выпускника французской кулинарной школы или хотя бы человека, который во Франции стажировался.

При этом сама Франция уже давно не может считаться законодательницей кулинарной моды. «Высокая кухня» стала глобальной. Самые интересные вещи в ней происходят то в Испании, то в Дании, то в США, то в Сингапуре. Более того, французы, похоже, подустали от своей кухни — не важно, традиционной или высокой. В прошлом году, по данным маркетинговой компании Gira Conseil, во Франции было продано около 1,5 миллиарда бургеров, что впервые обогнало по показателям традиционный французский сэндвич в багете (1,215 миллиарда). Сегодня бургер можно найти в меню 85% ресторанов этой страны. Так что если вас раздражает бургерный бум у нас, просто примите это как данность. Если уж даже помешанные на еде французы сдались под напором этих булок с котлетами, то куда уж деваться нам, ещё 30 лет назад стоявшим в очереди в «Макдоналдс»

Тем не менее французская кулинария никуда не делась, а сама по себе гастрономическая культура этой страны и вовсе является достоянием человечества безо всяких шуток. И если обстоятельства не позволяют вам отправиться в Лион, Париж или, на худой конец, Марсель, то можно сегодня вечером зайти в одно из новосибирских заведений, которые примут участие во «Вкусе Франции».

Новосибирские рестораны, участвующие в 2018 году в фестивале Goût de France:

Винный бар Pardon my French

Ресторан «Библиотека»

«Жан-Хуан ЛУ»/Рестораны Дениса Иванова

Кафе «Эклер»

Ресторан «Премьера» в кинотеатре «Победа»

Каждое заведение приготовило специальное «французское» меню для этого вечера. Так в Pardon my French можно будет попробовать припущенные улитки с картофельным кремом и эмульсией из петрушки (298 рублей), утиную ножку конфи с рагу из белой фасоли (380 рублей) и тррин из шоколада с апельсином и ликером Гран-Марнье (250 рублей). В «Библиотеке» обещают овощное крудите с оливковым тапенадом и айоли (160 рублей), креветки фламбе (490 рублей) и утиную ножку конфи с томлёной грушей и клубничным соусом (790 рублей). В «Жан Хуан Лу» предлагают заказать сразу сет, в который, в частности, входит яйцо бенедикт и жареный сыр с финиковым мёдом и крем-брюле. Список блюд не полный — каждый участник фестиваля должен приготовить аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, а также сыры и десерт. Не говоря, разумеется, о французском вине. Какой же без него французский вкус?