Что вы не знали о популярных заведениях фастфуда

В эти рестораны и кафе ежедневно заходят миллионы людей по всему миру, все меню уже почти выучены наизусть, а вкус любимого бургера ни с чем не перепутать. Мы собрали для вас некоторые неизвестные вам ранее факты о популярных заведениях.