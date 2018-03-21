Владельцы People's откроют в «Ауре» грузинский ресторан с игривым названием

Новосибирская группа «Ресторатор» откроет в ТРЦ «Аура» ресторан новой для себя концепции — это будет заведение грузинской кухни.

Заведение под названием «Хочу Пури» разместится на месте, которое раньше занимали точки фастфуда в части фуд-корта. Последние работавшие здесь заведения были закрыты ещё в прошлом году. Новое заведение займёт пустовавшее пространство между «Иль Патио» и «Воккером». На этой неделе на месте будущего ресторана появился рекламный баннер с его будущим названием.

То, что «Хочу Пури» — проект «Ресторатора», корреспонденту НГС подтвердил бренд-шеф другой сети этой группы «Чучвара» Аваз Махкамов. От более подробных комментариев по поводу нового проекта представитель «Ресторатора» пока отказался.

«Детали мы бы раскрывать пока не хотели, но очень тщательно работаем над каждым рецептом и деталью интерьера», — сказал Махкамов.

По информации НГС, ресторан будет рассчитан примерно на 80-100 мест и, скорее всего, будет отделён от внутреннего пространства ТЦ стеклянной стеной, как это сделано, например у «Чучвары» в ТРЦ «Сан Сити». Предположительно, заведение откроется в начале лета.

Название заведения представляет собой игру слов: оно похоже на название известного грузинского блюда хачапури, которое в свою очередь состоит из двух слов «хача» — сыр, творог, а «пури »— хлеб.

«Ресторатор» — одна из крупнейших новосибирских ресторанных групп. Главные её концепции — бары Peoples (12 заведений, 4 из которых в Новосибирске), итальянские рестораны «Перчини» (всего 17, в том числе 6 — в Новосибирске), пиццерии New York Pizza (всего пять, три — в Новосибирске), рестораны восточной кухни «Чучвара» (всего три, два -— в Новосибирске), ресторан Park Cafe и две службы доставки еды.

Это не первое для «Ресторатора» обращение к грузинской кухне. Хачапури, хинкали и другие пободные блюда уже несколько лет подают в сети «Чучвара». По данным 2ГИС сегодня в Новосибирске работает 21 заведение, которое специализируется на грузинской кухне или хотя бы имеет блюда этой кухне в меню. Из наиболее известных специализированных грузинских ресторанов можно отметить «Тифлис», «Мимино», «Не горюй» и «Генацвале».

В 2016 году на Советской открылось кафе «Тбилиссимо» — первая и пока единственная в Новосибирске попытка сделать на основе грузинской кухни заведение с самообслуживанием. Сейчас, впрочем, многие блюда здесь к Грузии уже не имеет отношения — здесь можно заказать бургеры, пасту, том ям и другие блюда.

В честь 20-летнего юбилея НГС проводит «Народную премию» — это первая в Новосибирске премия, где лучшие компании получают награды от тех, ради кого они работают, а победителя определяет не экспертный совет, а голоса самих горожан. Девиз нашей премии: «Отметь лучший бизнес на карте города». Торопитесь: приём заявок скоро закончится, назовите свой любимый ресторан на сайте премии.