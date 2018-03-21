В бельгийском пабе придумали оригинальный способ борьбы с ворами

Бельгия является страной, которая известна своим пивом. Неудивительно, что туристы посещают эту страну не только с целью прогуляться по живописным местам, но и продегустировать местные сорта этого напитка. Впрочем, помимо прибыли иногда туристы приносят барам и убытки, ведь ежегодно несколько тысяч пивных стаканов исчезают с баров и пабов и остаются у гостей страны в качестве сувениров.

В связи с этим Филипп Маэс, хозяин бара в Брюгге, оборудовал целую охранную систему, заплатив около 4 тысяч евро. Но и это не ликвидировало кражи окончательно, а лишь сократило их количество. В городке Гент решили бороться с кражами стаканов другим способом. Один местный бар известен не только своим огромным количеством сортов пива — здесь их больше 500 — но и своеобразной защитой от краж. На входе посетителя просят сдать один ботинок в качестве гаранта того, что посетитель не прихватит с собой стакан в качестве сувенира и не уйдет, не заплатив.

Элемент обуви, который получает сотрудник на входе, хранится в специальной корзине. А как только гость решит покинуть заведение, обувь ему возвращают. По словам владельцев бара, на такую хитрость им пришлось пойти после того, как из бара стало пропадать все больше стаканов. Стоит отметить, что стаканы в этом заведении сделаны по особому дизайну и лишь для этого бара. Поэтому их кража — большая потеря для заведения. ​"Для некоторых корзина с обувью под потолком — местная достопримечательность. Но для на это гарант безопасности. Наши бокалы очень дорогие, потому что их делают специально для нас. Мы не можем терять их. "