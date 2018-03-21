В Питере — пить, в Москве — гулять по торговым центрам

Сервис «Яндекс. Такси» выяснил, куда чаще всего ездят пассажиры в Москве и Санкт-Петербурге. В лидерах спроса — вокзалы и аэропорты. В этом оба города солидарны. Дальше пути жителей и гостей мегаполисов расходятся.

Пока одни ездят по барам, другие спускают деньги в торговых и развлекательных центрах. Подробнее об этом рассказала представитель «Яндекс. Такси» Дарья Тросникова:

— Если по получившимся топам мест, куда ездят на такси, создавать усредненный портрет пользователя «Яндекс. Такси», то выходит, что он либо работает в «Москве-Сити», либо учится в РУДН . За покупками он отправляется в «Авиапарк», а развлекаться предпочитает на Новом Арбате. Еще он невероятно много ездит в Петербург, во всяком случае, из всех вокзалов чаще всего такси берет до Ленинградского, а может, просто встречает там друзей и провожает их в отель Radisson Royal, который тоже среди гостиниц попал в топ. Если говорить про Петербург, там портрет получился немножко другим. Кажется, что средний пользователь «Яндекс. Такси» в Питере — это турист. В город он попадает через аэропорт «Пулково», останавливается в Azimut Hotel. Если поездка деловая, то, скорее всего, его ждут в «Санкт-Петербург Плаза». Когда он заканчивает с работой, отправляется погулять у Казанского собора, заезжает за покупками в «Галерею», а заканчивает свой день где-нибудь на улице Рубинштейна. Если говорить именно по исследованию, у нас в основном точка притяжения для развлечений — это торговые центры, их много, они большие, там много магазинов, ресторанов, кинотеатров. Новый Арбат у нас в топе. Здесь тоже ничего удивительно, там очень много кафе и ресторанов. В Санкт-Петербурге это улицы типа улицы Рубинштейна.

— Получается, притяжения похожи?

— Они похожи, просто культурный код, можно сказать, разный, назовем это так. У нас [в Москве] в принципе больше торговых центров, чем в Санкт-Петербурге, а вот в Питере принято ходить именно по целым барным улицам.

Популярность того или иного места у пассажиров авторы исследования определяли по числу заказов в определенную точку назначения. Интересно, что в Москве бары не добрались до верхней десятки по частоте заказов такси, а в Петербурге заняли целых четыре строчки. Самые популярные у пассажиров бары и кафе — на Рубинштейна, на Думской, Садовой и Казанской улицах.