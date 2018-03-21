Ещё
Существует ли молочная кухня?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Существует ли молочная кухня? 

АиФ Санкт-Петербург 4 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Недавно у меня родился второй ребёнок. Старшему 12 лет. Когда он был маленьким, в молочной кухне при поликлинике я получала кефир. Сейчас есть такие кухни? О. Данилова, Ломоносов
Молочных кухонь в Санкт-Петербурге нет, сообщила руководитель пресс-службы комитета по здравоохранению Петербурга Мария Хитаришвили. Правда, по её словам, для беременных женщин и кормящих матерей предусмотрено обеспечение спецпитанием, которое осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.
— Спецпитание является дополнительным продуктом к основному меню женщин. Назначается оно для коррекции рационов, улучшения обеспеченности основными пищевыми веществами и микронутриентами, — уточнила эксперт.
Беременные женщины, состоящие на учёте в женских консультациях, могут получить его строго по показаниям. Направления им выписывают акушеры-гинекологи. Кормящим же мамам их выдают участковые врачи-педиатры в детской поликлинике.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
В Пушкине посетитель ресторана не захотел платить и сломал руку официанту Школьники в Петербурге могут досрочно выйти на каникулы из-за гриппа и ОРВИ В Петербурге Мигель проведет автограф-сессию для поклонников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов16
Участница шоу съела сахарную вату за три секунды5
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца15
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем10
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение