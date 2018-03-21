Существует ли молочная кухня?

Недавно у меня родился второй ребёнок. Старшему 12 лет. Когда он был маленьким, в молочной кухне при поликлинике я получала кефир. Сейчас есть такие кухни? О. Данилова, Ломоносов

Молочных кухонь в Санкт-Петербурге нет, сообщила руководитель пресс-службы комитета по здравоохранению Петербурга Мария Хитаришвили . Правда, по её словам, для беременных женщин и кормящих матерей предусмотрено обеспечение спецпитанием, которое осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.

— Спецпитание является дополнительным продуктом к основному меню женщин. Назначается оно для коррекции рационов, улучшения обеспеченности основными пищевыми веществами и микронутриентами, — уточнила эксперт.

Беременные женщины, состоящие на учёте в женских консультациях, могут получить его строго по показаниям. Направления им выписывают акушеры-гинекологи. Кормящим же мамам их выдают участковые врачи-педиатры в детской поликлинике.