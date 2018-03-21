Лучшие рестораны и бары Сочи

Что где есть в Сочи: лучшие рестораны и бары

Наш следопыт общепита Настя Павленкова после визита по ресторанам и барам Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Астрахани, оценила курортное разнообразие города на Черном море от хинкали до высокой локальной кухни на мхе и пальме. «Плакучая ива»

В рыбном ресторане московской ресторанной группы White Rabbit Family Бориса Зарькова и шефа Владимира Мухина не случайно сделали нарочито нежный интерьер: когда на столе ядреная уха из молодой кефали или пышущий жаром сулугуни с углей, дополнительных красок вокруг не требуется.

Титулованный шеф Мухин, уроженец соседних Ессентуков, лично гордится местным чебуреком с ягненком — огромным, из воздушного хрустящего теста. Еще два блюда, достойные статуса достопримечательности — это рапаны в сливочном соусе с травами, чесноком и томатами и барабулька или сарган из утреннего улова: их по черноморской традиции просто приправляют солью, панируют в муке и обжаривают. Corks

У элегантного винного бара настолько космополитичный аутфит, что он мог бы быть хоть в Нью-Йорке: кирпичная кладка, много стекла и озелененная терраса. Винную карту составили старательно, применив сразу все возможные принципы организации — и по характеру, и по сортам, и по странам: красные вина поделены на «Локальные», «Пино нуар и гамэ», «Пряные и яркие», «Богатые и мощные», «Бордо» и «Грузинские». Севастопольский гевюрцтраминер Павла Швеца тут пьют под паштет из скумбрии с лимонным мармеладом, а тосканское брунелло ди монтальчино — под тартар из говядины с кремом из копченой кукурузы. Хинкальная на Бытхе

Понятные радости курортной еды в Сочи, разумеется, тоже есть — за позднесоветским водочным досугом и лучшими хинкали в мире надо идти не в распиаренные, но необаятельные «Белые ночи», а в хинкальную на Бытхе — ее рекомендуют уроженцы здешних мест братья-повара Березуцкие. Ничего лишнего — соленья, овощи, монументальные хинкали и отличная домашняя чача: желательно усесться на балконе, чтобы на периферии маячили пальмы. Прямо напротив хинкальной на Бытхе — не менее культовая чебуречная «Улыбка». «Художественный»

Бар открыли главные сочинские коктейльные энтузиасты — он разместился в бывшем художественном салоне, от которого прекрасно сохранилась эстетская атмосфера: стеклянный купол и арт делают свое дело. Все коктейли тут преисполнены остроумной гастрономической локальности: настойка на шелковице идет с сухим игристым, содовая из зеленого чая и огурца — с саке, гранатовый наршараб — с порто, кампари и брютом, шраб из клубники и базиликом — с писко и хересом. «Че? Харчо!» и Red Fox

В «Роза Хуторе» у московской ресторанной группы White Rabbit Family — целый гастроанклав. Народный крауд-плизер на каждый день — «Че? Харчо!» с круглогодичной террасой, обзор с которой достоин Cанкт-Морица. Здесь едят много, просто и вкусно — барабульку, чебуреки, харчо, хинкали и хачапури — последний похвалил даже лучший шеф-повар планеты Массимо Боттура.

Когда нужно в горах отметить особый случай, то идите в респектабельный Red Fox. Холодец из краба, голубцы из кролика со сморчками, радужная сочинская форель из печи или кебаб из ставропольской ягнятины с гриля — все это в хрестоматийной обстановке альпийского шале.

На втором этаже этого же здания в горнолыжный сезон работает люксовый крабовый «Сахалин», в следующем доме — филиал модного перуанского Chicha. На станциях подъемника холдинг тоже обустроил свой общепит — лапшичную и сосисочную apres ski. «Баран Рапан»

Ресторан авторской кухни, где чтут локальные специалитеты — как из кавказской гастрономии, так и из черноморской кухни — и имеют на кухне ботанические редкости от горной кинзы до звездчатки и портулака. Жареный адыгейский сыр с вареньем из фейхоа и кубанский наваристый борщ с копченым салом за четыре года жизни заведения уже стали местной гастролегендой, но и последнее обновление меню тоже заслуживает рекомендаций — особенно запеченный язык с жаренными опятами и солох-аульский суп — густой говяжий бульон с овощами прямо с костра. Город

Если вы привыкли к ялтинской, к примеру, щедрости прибрежного пейзажа, Сочи сперва может обескуражить — набережная тут шумная, но совсем непарадная, и обаяние города, чье имя ты привык считать синонимом слову «курорт», надо искать самостоятельно.

+ еще 5 мест в Сочи Обозрейте здание Морского вокзала, построенное классиком сталинского ампира Каро Алабяном , — там сейчас ресторан «Чайка». Погуляйте по дендрарию и по санаторию имени Орджоникидзе, шедевральному примеру советской здравницы. Олимпийский парк — понятно. Недалеко от горнолыжной «Розы Хутор» есть газпромовский аквапарк: свидетельствую, что вид в нем не хуже, чем в сан-пеллегриновских термах в Северной Италии. И, конечно, абсолютнейший маст-визит — это местный рынок, откуда стыдно уйти без конской колбасы, мраморного балыка, соленой черемши, домашней чачи и айвового варенья.

«Синее море» — ресторанный комплекс с одним из самых красивых видов в городе с проитальянским меню и черноморской рыбой. Три уровня заведения включают террасу, несколько баров, банкетный зал и собственный пляж с бассейном.

Old Boys — гостевой дом и бар с пивной гастрономией на вершине горы в селе Медовеевка на территории Кавказского национального заповедника. Плюс яблоневый сад, горная речка, лошадки, никаких телевизоров или магазинов.

D. O. M. — многоуровневый проект, где найдется все от кальянов до караоке, но главное — впечатляющий вид на Морпорт и яхт-клуб. На кухне трудится шеф-повар Фабрицио Фатуччи, хорошо знакомый петербуржцам по ресторану Gusto.

«Амшенский двор» — этнографический комплекс с музеем быта черноморских армян амшенцев, рестораном их же национальной кухни, который котируют даже почетные аборигены, и, главное, статуями хозяев в полный рост.

Пацха «Ачишхо» — очень колоритный ресторан в закоулках Красной Поляны, где под звон горного ручья едят шашлыки и пьют вино. Найти его не просто, но того стоит — как сходить в Диснейленд про кавказскую гастрономию из 1990-х: овечьи шкуры, охотничьи трофеи, рога — вот это вот все.