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Аркадий Новиков открыл ресторан с домашней гастрономической кухней
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Аркадий Новиков открыл ресторан с домашней гастрономической кухней 

Особое блюдо 4 часа назад
Фото: Особое блюдо
Новый ресторан Аркадия Новикова Salon открывается на территории Бадаевского завода. В основе концепции — домашняя гастрономическая кухня от французского шефа Давида Эммерле (David Hemmerle), который ранее возглавлял кухню Crystal Room Baccarat и ресторанов отеля Four Seasons Moscow ​Новый ресторан Аркадия Новикова Salon открывается на территории Бадаевского завода. В основе концепции — домашняя гастрономическая кухня от французского шефа Давида Эммерле (David Hemmerle), который ранее возглавлял кухню Crystal Room Baccarat и ресторанов отеля Four Seasons Moscow.
"Не будет преувеличением сказать, что стараниями Давида в Москве изменилось восприятие французской кухни, считающейся капризной, с трудом адаптируемой за пределами своей родины. На стойке открытой кухни ресторана всегда лежит любимая книга рецептов Давида, из которой гости могут выбрать и заказать любое блюдо. ", — сообщает пресс-служба ресторанного холдинга.
Пока ресторан работает в режиме уикенда — в четверг и пятницу с 18:00 и в субботу и воскресенье с 13:00.
Интерьер ресторана разработан архитектурным бюро Кривцова & Редина в стиле «парижский шик» с канделябрами и витражными окнами. Музыкальное оформление доверили диджею Федору Фомину.
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