Аркадий Новиков открыл ресторан с домашней гастрономической кухней

Новый ресторан Аркадия Новикова Salon открывается на территории Бадаевского завода. В основе концепции — домашняя гастрономическая кухня от французского шефа Давида Эммерле (David Hemmerle), который ранее возглавлял кухню Crystal Room Baccarat и ресторанов отеля Four Seasons Moscow ​Новый ресторан Аркадия Новикова Salon открывается на территории Бадаевского завода. В основе концепции — домашняя гастрономическая кухня от французского шефа Давида Эммерле (David Hemmerle), который ранее возглавлял кухню Crystal Room Baccarat и ресторанов отеля Four Seasons Moscow.

"Не будет преувеличением сказать, что стараниями Давида в Москве изменилось восприятие французской кухни, считающейся капризной, с трудом адаптируемой за пределами своей родины. На стойке открытой кухни ресторана всегда лежит любимая книга рецептов Давида, из которой гости могут выбрать и заказать любое блюдо. ", — сообщает пресс-служба ресторанного холдинга.

Пока ресторан работает в режиме уикенда — в четверг и пятницу с 18:00 и в субботу и воскресенье с 13:00.