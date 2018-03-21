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Техника для кухни за 10 миллионов рублей
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Техника для кухни за 10 миллионов рублей 

Roomble.com 3 часа назад
Фото: Roomble.com
Все звёзды «Мишлен» прямо в вашей квартире — и это возможно! Бренд Grand Cuisine выпускает кухонную технику для настоящих ценителей культуры приготовления пищи. Раньше подобным могли пользоваться только самые профессиональные шеф-повара мира, а теперь система стала доступна решительно всем.
Блюда высокой кухни, которые можно было отведать лишь в дорогих ресторанах, смогут порадовать тех, кто потратится на набор оборудования. Его стартовая цена — 10 000 000 (миллионов!) рублей.
С помощью девяти приспособлений из коллекции Grand Cuisine грани вкуса смогут раскрыться наиболее полно, в то время как качество продуктов останется неизменным в ходе готовки.
Что же входит в набор? Это варочная поверхность с пятью конфорками, шкаф мгновенной заморозки, поверхность контактной жарки без использования сковороды, вакуумный упаковщик, индукционная варочная поверхность и вок, кухонная машина, мощная система вентиляции и духовой шкаф увеличенного объёма.
Осенью на Фрунзенской набережной в салоне FTF interior открылся шоу-рум, в котором можно ознакомиться со всей представленной продукцией.
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