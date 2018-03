Карта гурмана: гид по гастрономическим фестивалям разных стран

Апрель: Америка «Овсянка, сэр» — эту британскую классическую фразу помнит, наверное, каждый. Овсянка считается признанным английским блюдом, национальной особенностью. Однако не только туманный Альбион испытывет любовь и поклоняется этому замечательному блюду. Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж (штат Южная Каролина) начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он Всемирным фестивалем овсянки. В Америке? Фестиваль овсянки? Да! Это случилось после того, как менеджер крупного супермаркета заметил, что жители городка покупают овсянку в значительно больших количествах, чем в других городах, и едят ее с неизменным удовольствием. Так и родился этот фестиваль, напоминающий толстеющей американской публике о здоровом продукте питания. Май: Германия Каждый год в конце мая в небольшом немецком городке Оберкирхе проводится очень вкусный и веселый фестиваль — Праздник клубники. Проходит он там с 1999 года. Стартует фестиваль в последнюю субботу мая и продолжается два дня. Традиционно Праздник клубники начинается субботним утром с выступления мэра Оберкирха, который приветствует жителей и гостей города, а затем на специальных фестивальных площадках проходят ярмарки, дегустации, презентации, мастер-классы. Главные мероприятия проходят вдоль главной дороги города, где расположены кафе и ресторанчики, которые, конечно же, угощают гостей праздника всевозможными клубничными деликатесами. Июнь: Нидерланды Праздник селедки проводится в Нидерландах в одну из суббот июня, когда в порт доставляют первую селедку нового улова. К концу мая сельдь достигает идеального размера и нагуливает 14% жирности. Этот праздник часто называют еще и Днем флажков. Пришедшие на мероприятие смогут вдоволь поесть деликатеса — первой селедки нового сезона, так называемой холландсе ниуве. А ведь до XV века селедку не считали пищей, достойной порядочных людей. Ее не жаловали из-за тяжелого запаха прогорклого рыбьего жира и неприятного горького вкуса. Июль: Франция Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. Впервые его придумали французы в 1995 году. И с тех пор фестиваль проходит по всему миру. В разных странах проводятся всевозможные мероприятия, посвященные этому сладкому празднику. Особенно интересно побывать в этот день на фабриках, которые изготавливают шоколад. Август: Туркменистан Ежегодно во второе воскресенье августа в Туркменистане празднуют День дыни. В День туркменской дыни в столице страны Ашхабаде организуют массовые гулянья. Здесь можно посетить выставку бахчевых культур, попробовать разные сорта дынь и арбузов, а также приготовленные из них национальные блюда. Сентябрь: Греция С 13 по 16 сентября 2018 года на острове Эгина пройдет традиционный Фестиваль фисташек. Гостей ждут представления, музыка и разнообразные блюда с главным ингредиентом — фисташками. А на полуострове Халкидики состоится ежегодный праздник гастрономии Sani Gourmet. Знаменитые повара со звездами Мишлен приготовят для гостей уникальные блюда и греческие деликатесы. Октябрь: Италия Гурманы оценят традиционный Международный фестиваль белого трюфеля в Альбе, который пройдет с 6 октября по 25 ноября. Необычный вкус деликатеса и пейзажи города, который издавна славится именно трюфелем и сухим вином, не оставят равнодушными даже самых взыскательных любителей гастрономических впечатлений. Организовать путешествие со вкусом можно и в России, где проходит все больше мероприятий, посвященных еде и напиткам. Одно из самых масштабных событий — Московский гастрономический фестиваль, ежегодно предлагающий гурманам попробовать блюда в лучших ресторанах столицы. Обычно он начинается в октябре и длится целый месяц. Настоящим праздником для гурманов стал и фестиваль IKRA в Сочи. В этом году он прошел второй раз и собрал легендарных шеф-поваров со всего мира. Среди участников были обладатели звезд Мишлен, участники рейтинга The World's 50 Best Restaurants из разных стран, а также звезды российской высокой кухни. Они создали особое меню и приготовили для гостей несколько эксклюзивных ужинов. Посетители фестиваля оценили оригинальные блюда, а также напитки, которые идеально дополняли блюда. Например, официальным кофе мероприятия традиционно стал Nespresso. Ценители высокой кухни уже ждут следующий фестиваль IKRA, а для нетерпеливых гурманов в ближайшее время состоится еще немало интересных мероприятий. В июле Москва предлагает фестиваль Taste of Moscow, а Санкт-Петербург — большой летний фестиваль «О, да! Еда!», который продолжится в Екатеринбурге, Великом Новгороде и других городах. И не забудьте про День огурца, который в этом году пройдет 21 июля в Суздале. Конечно, это далеко не все кулинарные праздники и фестивали, которые проходят в разных странах, в будущем мы обязательно расскажем и о других. Фото: shutterstock.com, «Инстаграм»