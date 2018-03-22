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В России появятся лапшичные Panda Express
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В России появятся лапшичные Panda Express 

Kitchenmag 59 минут назад
Фото: Kitchenmag
Владелец «Шоколадницы» Александр Колобов займется продвижением американской сети лапшичных ресторанов Panda Express в России, сообщают наши коллеги из The Village.
Panda Express войдет в группу «Шоколадница». Сам Колобов уже подтвердил свое участие в развитии сети, но в подробности пока не вдается. Он планирует открыть около семи закусочных до конца года и еще столько же в 2019 году. Располагаться они будут в основном на фуд-кортах.
Эксперты отмечают, что несмотря на то, что азиатская кухня в России весьма популярна, у Panda Express почти не будет конкурентов, за исключением сети ресторанов «Воккер».
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