Delivery Club и Mamafood установят в бизнес-центрах автоматы с готовой едой

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Сервис доставки еды Delivery Club, которым владеет Mail.Ru Group , займется установкой вендинговых автоматов с готовой едой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект будет запущен в партнерстве с компанией Mamafood. Автоматы под брендом DC Daily начнут появляться в московских бизнес-центрах весной, всего в 2018 году планируется установить 500 таких автоматов. Если старт проекта будет успешным, количество автоматов могут удвоить.

В меню будут завтраки, горячие блюда, супы, салаты и десерты. Приготовленную ночью еду в автоматы будут привозить по утрам.

«Автоматы будут принадлежать Mamafood, мы выступаем как партнеры, отвечающие за финансовые вложения, бренд, маркетинг», — рассказали в Delivery Club. Партнеры также планируют выход в регионы, если автоматы будут востребованы. Размер инвестиций в проект ни одна из сторон не раскрывает.

В прошлом году Mamafood привлекла $600 тыс., а в ближайшем будущем собирается привлечь еще $1 млн Всего в 2018 году стартап хочет привлечь $3 млн Сооснователь проекта Илья Филимонов рассказал, что сосредоточится на развитии в Москве и Санкт-Петербурге. «Синергия с Delivery Club позволит быстро получить узнаваемость среди лояльной аудитории и задействовать курьеров Delivery Club для доставки продукции в киоски», — говорит он.

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Mamafood была основана летом 2017 года Шамаловым и Ильей Филимоновым. Стартап занимается установкой автоматов готовой еды в офисах. Для покупки нужно приложить к автомату банковскую карту или карту проекта и забрать еду. Аппарат сам распознает, какое блюдо выбрал клиент, и списывает его стоимость.

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