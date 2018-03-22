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Праздник корюшки в Светлогорске перенесли на 7 апреля
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Праздник корюшки в Светлогорске перенесли на 7 апреля 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Он пройдет на площади перед «Янтарь-холлом», сообщает правительство региона.
Как сообщалось ранее, «Праздник корюшки» попал в тройку лучших гастрономических событий марта РФ. Но мероприятие решили перенести на апрель.
Рестораны и стритфуд-проекты готовят для праздника полторы тонны свежей корюшки.
«На празднике гости смогут угоститься корюшкой, приготовленной командой театра эстрады. Участников гастрономического праздника ждет развлекательная программа, зона с мастер-классами, розыгрыши призов, выступления приглашенных артистов», — говорят организаторы.
Программа «Праздника корюшки»:
13.30 — 13.50 — открытие праздничной программы;13.50 — 14.30 — выступление группы «Konig Brass Band»;14.40 — 15.00 — выступление коллектива «Россичи»;15.00 — 16.00 — благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо». Корюшка от «Янтарь-холл»;15.30 — 16.10 — выступление группы «Night Call».
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