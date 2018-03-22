Сбербанк сообщил о снижении среднего чека в ресторанах и фастфудах в 2017 году

Средний чек в российских ресторанах в 2017 году снизился на 6,4% по сравнению с предыдущим годом, в фастфудах — на 3,2%, сообщается в пресс-релизе Сбербанка . В расчет принимались только данные оплаты по банковским картам Сбербанка.

«Средний чек в ресторанах в России в 2017 году составил 591 руб. Это меньше, чем в 2016 году, когда средний чек составлял 629 руб.», — говорится в пресс-релизе.

Самый большой средний чек при оплате картой в ресторане — в Северной Осетии, там он составляет 1003 руб., подсчитал Сбербанк. «За ней идут соседи — Дагестан, Ингушетия и Чечня. Москва со средним чеком в 894 руб. замыкает пятерку лидеров. Высокие позиции в рейтинге по ресторанным тратам занимают регионы Крайнего Севера. Так, на Камчатке средний чек — 860 руб., а на Чукотке — 836 руб.», — говорится в сообщении. Самые низкие средние чеки зафиксированы в Удмуртии и Марий-Эл: 261 и 297 руб. соответственно, сообщает банк.

Средний чек в фастфудах снизился на 3,2% по сравнению с 2016 годом.

«Самый большой средний чек в Карачаево-Черкесии — 511 руб., самый маленький в Марий Эл — 239 руб. В Москве средний чек в фастфуде составляет 394 руб. По этому показателю столица только на 14-м месте в списке», — говорится в сообщении.

Средние траты по России на рестораны в 2017 году составили 1786 руб. По сравнению с 2016 годом они сократились на 2%, сообщает Сбербанк.

«Лидером по общим расходам на рестораны является Москва. Ежемесячно житель столицы, посещающий рестораны и расплачивающийся картой, тратит там более 3 тыс. руб. Ниже всего траты на рестораны в республиках Тыва и Алтай — 876 и 865 руб. соответственно», — сообщил банк.

При этом большая часть транзакций по картам Сбербанка из всех предприятий общественного питания приходится на фастфуды — 64%, подсчитали в кредитной организации. «В них клиенты банка оставляют более 270 млрд руб. в год, причем 33% из этой суммы — в Москве. Для сравнения: всего в ресторанах за год клиенты по картам Сбербанка тратят более 150 млрд руб.», — говорится в сообщении.