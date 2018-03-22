Средний чек расплачивающихся картой Сбербанка в ресторанах в Москве в 2017 г. составил 894 руб.

Размер среднего чека расплачивающихся картой Сбербанка в точках общепита в столице в 2017 г. составил 894 руб., сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на соответствующее исследование.

«Сбербанк в преддверии работы ключевого форума в сфере торговли и ресторанно-гостиничного бизнеса METRO EXPO’2018 проанализировал данные клиентов, расплачивающихся картой на предприятиях общественного питания, исследования сделаны в рамках проекта «Открытые данные». Средний чек в ресторанах в России в 2017 г. составил 591 руб. Это меньше, чем в 2016 г., когда средний чек составлял 629 руб. Самый большой средний чек в Республике Северная Осетия — Алания — 1 тыс. 3 руб. За ней идут соседи — Дагестан, Ингушетия и Чечня. Москва со средним чеком в 894 руб. замыкает пятерку лидеров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что высокие позиции в рейтинге по ресторанным тратам занимают регионы Крайнего Севера. Так, на Камчатке средний чек — 860 руб., а на Чукотке — 836 руб. Дешевле всего один поход в ресторан обходится жителям Удмуртии и Марий Эл. Средний чек там составляет 261 и 297 руб. соответственно. Лидером по общим расходам на рестораны является Москва. Ежемесячно житель столицы, посещающий рестораны и расплачивающийся картой, тратит там более 3 тыс. руб. Ниже всего траты на рестораны в республиках Тыва и Алтай — 876 и 865 руб. соответственно. Средние траты по России на эти цели в 2017 г. — 1 тыс. 786 руб. По сравнению с 2016 г. они сократились на 2%.

«Чаще всего в рестораны ходят в Удмуртии — 3,8 раза в месяц и в Архангельской области — 3,7 раза. В Москве этот показатель — 3,4 раза. А вот кавказские республики по частоте посещений в конце списка: там любители ресторанов бывают в них в среднем два раза в месяц. Большая часть транзакций по картам Сбербанка на предприятиях общественного питания приходится на фастфуды — 64%. В них клиенты банка оставляют более 270 млрд руб. в год, причем 33% из этой суммы — в Москве. Для сравнения: всего в ресторанах за год клиенты по картам Сбербанка тратят более 150 млрд руб.», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в абсолютном большинстве российских регионов расходы на фастфуд превышают траты на рестораны. Больше всего фастфуды любят в Омской и Пензенской областях (80% и 78% всех трат в общепите соответственно). Но есть и исключения. В Еврейской автономной области, Магаданской области, на Камчатке, в Тыве большая часть расходов приходится на рестораны. Так, расходы на фастфуд в ЕАО составляют 32% от общих трат на предприятиях общественного питания.

«Средний чек в фастфудах России — 341 руб. По сравнению с 2016 г. он сократился на 3,2%. Самый большой средний чек в Карачаево-Черкесии — 511 руб., самый маленький в Марий Эл — 239 руб. В Москве средний чек в фастфуде составляет 394 руб. По этому показателю столица только на 14 месте в списке. Но по общим тратам на фастфуд Москва вновь лидирует — 1 тыс. 828 руб. в месяц. За ней идут Чукотка, Камчатка, ЯНАО. Меньше всего в фастфудах оставляют жители Кировской области — 706 руб. в месяц», — добавили в пресс-службе банка.

Уточняется, что москвичи, посещающие фастфуды и расплачивающиеся там картой, делают это чаще других жителей нашей страны — 4,6 раза в месяц. А жители Еврейской автономной области — реже всех — 2,3 раза в месяц. В среднем по России этот показатель — 3,6 раза в месяц.