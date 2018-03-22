Ещё
Ростовская область вошла в топ-10 гастрономических регионов России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ростовская область вошла в топ-10 гастрономических регионов России 

Деловое сообщество 4 часа назад
Ростовская область вошла в десятку лучших гастрономических регионов страны. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказала директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова.
«Проект направлен на популяризацию этногастрономических и сельских туров по нашей стране и на продвижение блюд региональной кухни. В этой сфере нам уж точно есть что показать и чему научить: донская уха, раки по оригинальному рецепту, казачья лапша», — отметила Ирина Теларова.
Основной целью «Гастрономической карты России» является имиджевое продвижение культурно-гастрономического потенциала страны и национальной кухни ее регионов. В рамках проекта Федеральное агентство по туризму планирует создать интерактивную гастрономическую карту страны и перевести ее иностранные языки. Также в 11 регионах, в том числе в Ростовской области, во время ЧМ-2018 пройдут специальные фестивали. Гости Ростова смогут полакомиться раками и речной рыбой на набережной реки Дон.
Напомним, ранее стало известно, что для гостей донской столицы был создан гастрономический путеводитель. В нем говорится о лучших ресторанах и заведениях города, а также особенностях многообразной кухни региона. Путеводитель в количестве 50 тыс. экземпляров можно будет найти в туристическо-информационных центрах.
Деловое сообщество: последние новости
Международный фестиваль спектаклей «МИНИФЕСТ» пройдет в Ростове осенью В воскресенье в музей краеведения ростовчане смогут сходить бесплатно «Аргентина- Ямайка» от Росгвардии поразила ростовчан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение