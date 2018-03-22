Ростовская область вошла в топ-10 гастрономических регионов России

Ростовская область вошла в десятку лучших гастрономических регионов страны. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказала директор департамента потребительского рынка донского региона Ирина Теларова.

«Проект направлен на популяризацию этногастрономических и сельских туров по нашей стране и на продвижение блюд региональной кухни. В этой сфере нам уж точно есть что показать и чему научить: донская уха, раки по оригинальному рецепту, казачья лапша», — отметила Ирина Теларова.

Основной целью «Гастрономической карты России» является имиджевое продвижение культурно-гастрономического потенциала страны и национальной кухни ее регионов. В рамках проекта Федеральное агентство по туризму планирует создать интерактивную гастрономическую карту страны и перевести ее иностранные языки. Также в 11 регионах, в том числе в Ростовской области, во время ЧМ-2018 пройдут специальные фестивали. Гости Ростова смогут полакомиться раками и речной рыбой на набережной реки Дон.

Напомним, ранее стало известно, что для гостей донской столицы был создан гастрономический путеводитель. В нем говорится о лучших ресторанах и заведениях города, а также особенностях многообразной кухни региона. Путеводитель в количестве 50 тыс. экземпляров можно будет найти в туристическо-информационных центрах.