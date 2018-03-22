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Традиционный рыбный фестиваль приглашает югорчан
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Традиционный рыбный фестиваль приглашает югорчан 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Югре с 22 по 25 марта пройдет традиционный рыбный фестиваль. Мероприятие пройдет в КВЦ «Югра-Экспо». Отметим, что фестиваль вошел в пятерку гастрономических событий России. Кроме того, мероприятие носит почетный статус национальных событий страны.
Как сообщает СургутИнтерНовости, на фестивале представят всевозможные виды рыбной продукции региона, а также мясной и колбасной продукции. Гости смогут приобрести и лесные дары Югры — ягоды, грибы, орехи, сладости и напитки.
Участников фестиваля также порадует спортбар, шоу-программа и конкурсы.
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