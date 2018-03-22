Ещё
Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ад на Земле: открыта тайна «каннибальных пиров» на массивной пентаграмме с карт Google 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Блогер заявил, что нашел «ресторан каннибалов» в самом центре ужасающей пентаграммы в Казахстане.
Несколько лет назад с помощью Google Earth в Казахстане обнаружили странную пентаграмму, которая привела в ужас пользователей Сети. Каких только предположений на счет символа тогда только не было сделано. По одной из теорий, в этом месте собираются сатанисты, чтобы проводить свои странные обряды.
Недавно YouTube-блогер с ником Builder Rejected опубликовал расследование, сделанное на основе данных с карт Google, в котором рассказал, что нашел в центре этой пентаграммы ресторан. Блогер предположил, что там подают «барбекю из человечины», а ночью в заведение приходят подкрепиться вампиры.
Ужасающим «открытием», которое в очередной раз привлекло внимание к загадке «казахстанской звезды», заинтересовалась иностранная пресса. Daily Star провел собственное расследование и заявил, что никаких ресторанов или ночных клубов в пентаграмме не обнаружил.
Однако нашел некое кафе ближе к городу Лисаковску, который расположен в 20 километрах к востоку от странного символа.
Журналисты также смогли выяснить, что и сам «знак Дьявола» никакого отношения ни к Сатане, ни вообще к религии не имеет. Еще во времена СССР здесь планировалось строить детский пионерский лагерь с большим парком. Именно для него были высажены деревья в форме звезды, как символа Советского Союза.
Лагерь так и не открылся, а вот парк из-за спутниковых снимков стал знаменит на весь мир.
ТК «Звезда»: последние новости
В регионах России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом Верующие в Москве помолятся за «вразумление» Алексея Учителя Дочь Евгения Кафельникова попала в реанимацию - СМИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Самые высокооплачиваемые советские режиссеры4
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры13
9 интересных фильмов про инопланетное вторжение4
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение