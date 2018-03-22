Шпаргалка по кафе и ресторанам.

Google Maps для iOS ввели новую функцию в свое приложение, оно будет помогать людям экономить время в вопросе общепита. Здесь будет показано, где заведение менее загружено посетителями.

Сюда будут входить кафе, рестораны и некоторые закусочные. в приложении можно будет посмотреть, когда и где вас быстрее и лучше обслужат. Так же в приложении будет функция, которая сможет сама вам подсказать в какое время лучше посещать то или иное заведение.

Так же здесь же можно узнать самый быстры маршрут до заведения, посмотреть общественный транспорт который едет до нужного места.