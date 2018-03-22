Основатель проекта «Местная Еда» запускает бизнес-клуб для рестораторов

Фото: iStock

Создательница проекта «Местная Еда» (поддерживает начинающих гастропредпринимателей) Анастасия Колесникова открывает бизнес-клуб для предпринимателей в сфере ресторанного бизнеса. Об этом Inc. рассказал представитель «Местной Еды».

В рамках бизнес-клуба рестораторы смогут решить свои вопросы вместе с экспертами рынка. На деловых встречах будут собираться предприниматели и эксперты индустрии, которые смогут обсудить кейсы, поделиться опытом и найти решение реальных задач. Первое собрание бизнес-клуба пройдет в Москве 29 марта этого года.

Экспертами бизнес-клуба выступят руководитель отдела корпоративных коммуникаций ресторанного холдинга ReStart («Чайхона№1») Елена Попова , совладелец Finoarte consulting Роман Буняков и бренд-менеджер KraftHeinz Foodservice Russia Наталья Пономарева

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ресторатор ресторатору волк». Владелец ресторана «Мясо и рыба» Сергей Миронов — о вражде в индустрии

По словам организаторов мероприятия, участники бизнес-клуба смогут узнать, как привлечь клиентов в обеденное время, как подойти к вопросу доставки блюд и поиску поставщиков. Кроме того, предпринимателям расскажут, как выбрать CRM-систему и решить вопрос с жалобами жителей дома, расположенного неподалеку от кафе. Принять участие в мероприятии предприниматели смогут после платной регистрации на сайте проекта.

Бизнес-клуб был организован в рамках школы гастрономического бизнеса, которую «Местная» еда вместе с KraftHeinz Foodservice Russia запустила в сентябре прошлого года.

Читать также

Экспансия года: «Даблби» в ОАЭ — как открыть кофейню за рубежом

О том, зачем российским предпринимателям нужны бизнес-клубы, читайте на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!