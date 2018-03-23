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Красноярцы стали чаще посещать кафе, бары и рестораны
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Красноярцы стали чаще посещать кафе, бары и рестораны 

АиФ Красноярск 5 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярцы стали чаще питаться в столовых, кафе и ресторанах. С 2012 года оборот общественного питания в краевом центре увеличился с 7,2 миллиарда рублей до 11,2 миллиарда рублей, сообщает Красноярскстат.
За этот период число столовых и закусочных увеличилось с 208 до 307 единиц, а мест в них выросло в два раза: с 8006 до 15350.
Также растёт число ресторанов, кафе и баров. В 2012 году в г. Красноярске действовало 540 заведений данного типа, сейчас 812 единиц на 52780 посадочных мест.
А вот количество столовых на предприятиях и в учебных заведениях выросло немного с 318 до 321.
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