Красноярцы стали чаще посещать кафе, бары и рестораны

Красноярцы стали чаще питаться в столовых, кафе и ресторанах. С 2012 года оборот общественного питания в краевом центре увеличился с 7,2 миллиарда рублей до 11,2 миллиарда рублей, сообщает Красноярскстат.

За этот период число столовых и закусочных увеличилось с 208 до 307 единиц, а мест в них выросло в два раза: с 8006 до 15350.

Также растёт число ресторанов, кафе и баров. В 2012 году в г. Красноярске действовало 540 заведений данного типа, сейчас 812 единиц на 52780 посадочных мест.

А вот количество столовых на предприятиях и в учебных заведениях выросло немного с 318 до 321.