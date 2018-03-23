Ученики зюзинской школы приняли участие в танцевальном флешмобе «Голубая лента»

Учащиеся и педагоги школы № 1279 отметили Всемирный день воды, приняв участие во Всероссийском танцевальном флешмобе «Голубая лента — 2018», который прошел 22 марта.

Всемирный день воды отмечается 22 марта. В Москве День воды отметили на площадке Музея Победы на Поклонной горе, там прошло награждение экологических активистов, волонтёров и победителей Российского национального юниорского водного конкурса. Также провели традиционный танцевальный флешмоб «Голубая лента». Дети и взрослые выходят на улицы и танцуют зажигательный танец, который призван обратить внимание прохожих на проблему рационального использования и охраны водных ресурсов. У каждого участника обязательно должна быть голубая ленточка, символизирующая чистоту и необходимость бережного отношения к воде.

Ученики школы № 1279 станцевали зажигательный танец и получили памятные подарки.