Где вкусно и недорого поесть в центре Петербурга

Вечная проблема — чем накормить детей во время прогулки по городу, если покупать фастфуд не хочется. Мы выбрали 8 бюджетных кафе с вкусной домашней едой, которые находятся в самом центре Санкт-Петербурга.

«Киликия»

Армянское кафе с 15-летней историей радует посетителей, как блюдами национальной кухни, так и вполне привычными для детей борщами и пельменями. Для недорогого семейного обеда это место подходит идеально — цены демократичные, еда вкусная и порции приличного размера. Бонусом идут: красочные интерьеры, детское меню (самая дорогая позиция в нем стоит 160 руб.), небольшие игровые наборы и стульчики для самых маленьких.

Меню: борщ «Московский» — 195 руб. (из детского меню — 150 руб.), шашлык из курицы — 260 руб. (из детского меню — 200 руб.), котлеты куриные с пюре — 250 руб. (из детского меню — 195 руб.), яичница с помидорами — 150 руб., салат «Столичный» — 180 руб., кутабы с картофелем — 160 руб., ломаджо из говядины с сыром — 160 руб.

Где: набережная канала Грибоедова, дом 40 Часы работы. Ежедневно, с 10:00 до 6:00 «Прекрасная Зеленая»

Качественная, вкусная и полезная еда, которая нравится не только вегетарианцам.. В меню среди прочего есть безглютеновые блюда, что важно, например, для детей, страдающих от аллергии. Родителям и детям понравятся завтраки «как дома» с кашей (на коровьем, соевом, кокосовом молоке или воде) и блинчиками (190/215 рублей), которые можно заказать независимо от времени суток, а также недорогие обеды с первым, вторым и компотом.

Меню: каша овсяная — 120 руб., сырники из домашнего творога — 190/210 руб., вареники домашние с черникой — 190 руб., wok-лапша с овощами и домашним кунжутно-ореховым соусом — 290 руб., паста «Неаполитана» — 250 руб., грибной крем-суп с гренками — 290 руб., сэндвич с горячим сливочным сыром, вегетарианской колбасой и зеленью — 230 руб.

Где: улица Моховая, дом 41 Часы работы: понедельник-четверг с 10:30 до 22:00, пятница с 10:30-23:00, суббота 11:00 до 23:00, воскресенье с 11:00 до 22:00 Zoom

Демократичные цены, разнообразная и вкусная еда, душевная атмосфера, интересный интерьер и множество книг. Правда, попасть в заведение бывает иногда проблематично — свободных мест часто не хватает. Но попытать счастья и пообедать здесь с детьми определенно стоит. Тем более, что для маленьких детей в кафе есть стульчики и раскраски, а для тех, кто постарше — настольные игры, в которые можно сыграть всей семьей.

Меню: блинчики с топингом на выбор — 90 руб. (только с 9:02 до 12:00), каша на молоке — 80 руб. (только с 9:02 до 12:00), куриный суп — 60 руб., яичница (детское меню) — 40 руб., куриная котлета (из детского меню) — 90 руб., куриный шницель с гарниром на выбор — 280 руб., картофельные оладьи со сметаной — 160 руб.

Где: улица Гороховая, дом 22 Часы работы: понедельник-пятница с 09:02 до 00:00, суббота с 11:02 до 00:00, воскресенье с 13:02 до 00:00 «Изба Русская кухня»

Колоритное кафе русской кухни переносит всех посетителей в прошлое, в старую добрую деревенскую избу, наполненную диковинными предметами русско-советского быта и декора. Блюда в меню здесь привычные и понятные — пельмени да вареники, котлетки, куриные ножки и бефстроганов, щи да борщи, бублики и блинчики. Привлекает кафе и обедами, которые подают каждый день в будни с 12:00 до 16:00. За первое, второе, салат, десерт и напиток здесь попросят 300 рублей, а за «усеченную» версию из двух блюд и напитка — 200 рублей.

Меню: каши молочные или на воде — 160 руб., сельдь «Под шубой» — 260 руб., борщ с говядиной — 240 руб., пельмешки самолепные — 240 руб., куриная ножка с обжаренной гречей и овощами — 240 руб., пара бубликов с вареньем, сгущенкой или сметаной — 100 руб., вареники с картофаном и грибами — 250 руб.

Адрес: улица Садовая, дом 67 Часы работы: ежедневно с 11:00 до 16:00 «Австерия»

Это кафе-пекарня с лаконичным интерьером в светлых тонах — отличный вариант для семейного обеда после прогулки в Таврическом саду или посещения «Оранжереи». От них до заведения 10 минут пешком. А от станции метро «Чернышевская» и вовсе 2. Можно тут и позавтракать — с 9:00 до 12:00 ежедневно действует спецпредложение. Основной конек кафе — это пироги собственного производства: русские сытные и сладкие, осетинские. Однако в меню найдутся и супы, и салаты, и горячее. Есть здесь разнообразные пасты и сэндвичи. И даже отдельное котлетное меню. В общем, голодным остаться трудно.

Меню: каша овсяная (завтрак) — 80 руб., блины «Петровские», запеченные с ветчиной и грибами — 180 руб., куриный супчик с молодым цыпленком и домашней лапшой — 180 руб., борщ с пампушками — 180 руб., щучьи котлетки с картофельным пюре — 390 руб., ватрушка с творогом — 60 руб. (за 125 г.), спагетти «Карбонара» с беконом — 280 руб.

Где: улица Фурштатская, дом 32 Часы работы: будни с 9:00 до 22:30, выходные с 10:00 до 22:30 «Щелкунчик»

Большой плюс этого ресторана быстрого обслуживания его месторасположение — напротив «Московского вокзала» на первом этаже гостиницы «Октябрьская». При этом, не смотря на формат бистро, интерьер здесь приятный, авторский. Никаких пластиковых столов и стульчиков — все стильно и атмосферно. Каждый день тут большой выбор блюд и вполне демократичные цены. Есть завтраки с 8:00 до 11:00 за 125-175 рублей и бизнес-ланчи из трех блюд и напитка по будням за 229 рублей (меню зависит от дня недели).

Меню: оладушек с изюмом — 22 руб. (за 1 шт.), суп гороховый с копченостями — 99 руб., суп куриный с клецками — 99 руб., плов — 133 руб., картофельная запеканка с мясом — 146 руб., винегрет — 54 руб., картофельное пюре — 79 руб.

Где: Лиговский проспект, дом 10/118 Часы работы: ежедневно с 8:00 до 23:00 «Аъло Халол»

В этой чайхане все просто, вкусно и совсем недорого. А еще посетителей привлекают большие порции, аутентичная ненавязчивая музыка и узбекское гостеприимство. Еще один плюс — здесь совсем не продают алкоголь, зато предлагают отличный чай по смешной цене. Меню весьма лаконичное, однако, выбрать, чем подкрепиться ребенку найдется. Готовят, кстати, по старинным традициям особым способом. Есть и тандыр, в котором делают вкусные лепешки и не только.

Меню: лагман — 150 руб., чучвара — 160 руб., лепешка Нон — 30 руб., плов — от 150 руб., манты — от 100 руб. (за 5 штук), шакороб — 70 руб., черный чай с чабрецом, мятой и листьями смородины — 20 руб. (за чайник).

Где: набережная канала Грибоедова, дом 52 Часы работы: круглосуточно

«Мамэле»

Название этой хумусии — израильской закусочной — на идиш обозначает «мамочка». И здесь действительно кормят так, что одобрит любая мама — вкусно, с душой и, конечно, с национальным колоритом. Сюда стоит идти с ребенком-гурманом, любящим еврейскую кухню или открытым для новых вкусов и ощущений. Хотя в меню завтрака (по субботам и воскресеньям с 12:00 до 16:00) здесь есть привычная овсяная каша, блюдо «Шакшука» похоже на яичницу, хотя и не она, а «Израильский салат» — всего лишь вкусно порезанные огурцы и помидоры.

Меню: шакшука — 220 руб., «Израильский салат» — 200 руб., суп дня — 180 руб., овсяная каша с хурмой и бананом (только в завтраки) — 190 руб., картофель фри — 50 руб., классический хумус — 250 руб., фалафель на тарелке с тахиной израильским салатом и картофелем фри — 240 руб. (за 4 шарика).

Где: улица Некрасова, дом 28 Часы работы: воскресенье-четверг с 12:00 до 0:00, пятница-суббота с 12:00 до 1:30.