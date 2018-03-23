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Monster Hills 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Этот семейный ресторан в ТЦ Авиапарк удивляет нетривиальностью обстановки: огромные стулья-лица, экзотические растения, светильники-медузы, инопланетные монстры. Интерьеру соответствуют и блюда: «ужасное» меню предлагает роллы, украшенные настоящими цветами, краб бургер, глазастые блины, а также оригинальные десерты, пиццу, стейки, приготовленные на открытом огне, множество блюд русской и европейской кухни. Подробнее о меню и ценах можно узнать на сайте.
Каждый четверг в ресторане проходят кулинарные мастер-классы, стоимость которых 500 руб. с человека (записаться на мастер-класс надо заранее, по телефону, начало в 18.30). Здесь можно организовать любой детский праздник с именинным тортом и угощениями, услышать самого юного DJ России Матвейкина и пообщаться с любимыми мульт-героями.
Для удобства посетителей от метро «Динамо» и «Полежаевская» до ресторана регулярно ходят бесплатные автобусы.
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