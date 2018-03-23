На проспекте Кирова саратовец избил битой посетителя ресторана

В Саратове под суд попал 22-летний парень, избивший посетителя ресторана в центре города. Как сообщили АиФ-Саратов в областной прокуратуре, происшествие случилось ночью 25 марта прошлого года. Драка произошла на проспекте Кирова в ресторане «Проспект». Осужденный вступил в перепалку с 23-летним незнакомым юношей. Разборки продолжились на улице около ресторана, где были припаркованы автомобили.