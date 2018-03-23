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На проспекте Кирова саратовец избил битой посетителя ресторана
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На проспекте Кирова саратовец избил битой посетителя ресторана 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Саратове под суд попал 22-летний парень, избивший посетителя ресторана в центре города. Как сообщили АиФ-Саратов в областной прокуратуре, происшествие случилось ночью 25 марта прошлого года. Драка произошла на проспекте Кирова в ресторане «Проспект». Осужденный вступил в перепалку с 23-летним незнакомым юношей. Разборки продолжились на улице около ресторана, где были припаркованы автомобили.
Злоумышленник выхватил из своего автомобиля биту и ударил соперника по голове. Затем сбежал. В ходе судебных разбирательств обидчик возместил пострадавшему ущерб, и наказание было не столь сурово — парня приговорили к полутора годам колонии общего режима.
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