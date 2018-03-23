От стритфуда до изысканных ресторанов: что думают именитые повара мира о кухне в Дубае

В марте завершился пятый, юбилейный, Дубайский гастрономический фестиваль и такое событие просто не могла пропустить знаменитая троица гурманов-поваров — Таир Амирасланов, Александр Трегубенко и Анатолий Казаков . Последний, кстати, является шефом модного московского ресторана «Selfie», который некоторые эксперты называют одним из лучших в столице. Однако такое признание не мешает Анатолию искать для себя новые успешные проекты. Так, на первой традиционной площадке Beach Canteen участники тура прошлись по фудтракам и кафе, расположенным на живописном побережье. Русский шеф оценил формат заведений и признал, что местный фастфуд –достоин внимания каждого туриста, приезжающего в Дубай.

— говорит Анатолий.

Кроме того, Казаков отмечает, что за такими проектами, ни много ни мало, будущие. Именно они, по его мнению, помогают взаимодействовать местным жителям с приезжими и тем самым рассказывают о кухне и культуре.

Еще больше раскрыть национальные особенности могут аутентичные рестораны. Так считает телеведущий и президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана Александр Трегубенко. Он с удовольствием отправился на продолжение тура по «Скрытым жемчужинам» и рассказал, что всегда старается искать кафе, где нет туристов: «Аутентичная атмосфера и правильная еда помогает лучше понять местную культуру, — признается Александр. Одним из лучших мест с атмосферой Арабских Эмират в рамках тура назвали ресторан Smat Cafe and Restaurant, который полностью раскрывает традиции местной кухни.

При этом гастрономический фестиваль в очередной раз показал, что в Дубае отлично представлены все мировые кухни. Это признал и третий участник путешествия — Таир Амирасланов, генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана.

— делится впечатлениями Таир.

Даже в ресторане Jean-Georges Dubai, который расположился в отеле Four Seasons Resort Dubai, где остановились известные повара, представлен обширный спектр блюд мировой кухни.

Хотя апофеозом Дубайского гастрономического фестиваля для участников станет выставка Taste of Dubai, где самые модные и знаменитые заведения города представят свои лучшие блюда в миниатюре.

А какая кухня нравится больше всего тебе?

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Фото: пресс-служба