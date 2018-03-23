ATLANTIS, THE PALM ПРЕЗЕНТОВАЛ ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СМИ И ТУРИНДУСТРИИ В МОСКВЕ

20 марта роскошный отель Atlantis, The Palm провел уникальное гастрономическое мероприятие — «Cirque De Cousine», — на котором представил кулинарные шедевры из знаменитых во всем мире ресторанов, расположенных на его территории. Ощущение совершенно особенного мероприятия создавали цирковые артисты, исполняющие сложные трюки и восхищающие гостей своими костюмами.

Отель Atlantis, The Palm решил раскрасить будничный вечер вторника для своих партнеров, устроив незабываемую кулинарную феерию с элементами циркового шоу в ресторане Shakti Terrace. В рамках торжественного ужина были представлены четыре самых популярных ресторана курорта: Bread Street Kitchen & Bar Гордана Рамзи, стейкхаус Seafire, ресторан японской кухни Nobu и ливанский ресторан Ayamna. Посетителям удалось познакомиться с шеф-поварами ресторанов, подробнее узнать о кухнях и продегустировать фантастические шедевры кулинарии. Эксклюзивный ужин и мастерство цирковых артистов создали незабываемую атмосферу отдыха и веселья.

В необычном гастрономическом путешествии побывали 120 представителей туроператоров России и более 50 журналистов и блогеров. Среди гостей присутствовали звезды российских социальных сетей, в том числе Карина Каспарянц и Оск Маркарян, уже посетившие Atlantis, The Palm.

Старший вице-президент отдела продаж, маркетинга и связей с общественностью, Равини Перера, в своей вступительной речи отметила значительный рост посещаемости курорта среди россиян: «По сравнению с предыдущим годом показатели заселения отеля Atlantis, The Palm гостями из России выросли практически вдвое. Это достаточно высокий показатель, учитывая, что на российском туристическом рынке отель завоевал популярность уже давно. Atlantis, The Palm продолжает совершенствоваться, делая мероприятия грандиознее, шоу ярче, а отдых более комфортным и незабываемым. На следующий год мы поставили себе новые цели и будем рады достичь их вместе с вами!». Кроме того, Равини Перера подчеркнула значимость проектов, реализованных на российском рынке, в числе которых сотрудничество с популярными ТВ-шоу, розыгрыш полностью оплачиваемых путевок в эфире Love Radio и других.

Ощущение совершенно особенного мероприятия создавали цирковые артисты, исполняющие сложные трюки и восхищающие гостей своими костюмами!

Уже по сложившейся традиции партнеры мероприятия выступили Pernod Ricard и Antipodes.

Высококлассный развлекательный курорт Atlantis, The Palm расположен на легендарном рукотворном острове Пальмa в Дубае. Комплекс знаменит своими грандиозными морскими программами, ресторанами мирового уровня и роскошным отдыхом. Территория отеля включает огромный аквапарк Aquaventure, аквариум The Lost Chambers, а также уникальный дельфинарий. На территории отеля расположены 23 различные точки питания, способные удовлетворить даже самый взыскательный вкус, начиная с кофеен и закусочных и заканчивая ресторанами высокой кухни.