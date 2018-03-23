Как выбрать ресторан для идеального вечера

Пришла весна. Становится всё теплее, спадает хандра и апатия, вызванная зимой. Хочется посетить как можно больше крутых заведений, попробовать новые блюда — в общем, совершить гастрономический тур. Охота сводить свою подругу в хороший ресторан, провести вечер в романтической обстановке, однако парню, который редко ходит в кафе и рестораны, не понятно, куда идти. Если смотреть отзывы в интернете, то там сплошь проплаченные посты с одинаковой смысловой нагрузкой: «Заведение отличное, рекомендую». Веры отзывам в интернете уже давно нет.

И возникает вопрос: где почитать реальные отзывы и, что не менее важно, где найти заведения с реальными скидками, а не какие-нибудь купоны? В 2017 году парни и девушки, уставшие от купленных комментариев, создали сервис Foodmap, который позволяет: 1. Найти заведения поблизости. Ты легко можешь найти интересное место, будь то кафе, ресторан, суши-бар, паб, фастфуд — в общем, любое место, где можно поесть. 2. Оставить отзывы о заведениях. В отличие от проплаченных отзывов, на Foodmap комментарии оставляют люди, посещающие данные места. Да, вряд ли все отзывы написаны посетителями — среди них есть и те, что оставили владельцы. Но большая часть — честная оценка. 3. Найти скидки. Сервис позволяет найти заведения, где проводятся акции. Для владельца это возможность привлечь новых посетителей, а для тебя — экономия.

Понятно без лишних слов

Главный показатель качества в Foodmap — система эмодзи. На карте оценки показаны в виде смайлов. Сервис позволяет оценить заведение от самого ужасного, когда ты не рекомендуешь его к посещению ни в коем случае, до отличного, которое ты с удовольствием посетишь снова и порекомендуешь другим. Когда ты открываешь сайт или приложение Foodmap, то сразу увидишь множество таких смайлов. Радует то, что на карте обозначаются не только отличные, но и средние и даже плохие оценки, причём равномерно, что показывает их реальность. Если на карте нет твоего любимого заведения или же ты нашёл новое, то можешь оставить о нём отзыв, чтобы другие тоже смогли оценить качество его услуг.

Кстати, оценки заведений есть не только в крупных городах России, но и за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне, Мадриде, Минске, Риге и других известных городах. Конечно, пока что в маленьких городах может быть только несколько оценок или они вообще отсутствуют, но ты можешь стать первым и сделать свой вклад в качественный фуд-сёрфинг. На данный момент в сервисе находится более 25 тысяч заведений и более 60 тысяч отзывов. Найти заведение по отзывам →

Удобный поиск

Конечно, одной только системы рейтингов недостаточно, чтобы выбрать хорошее заведение. Для того, чтобы найти оптимальное место, ты можешь выставить фильтр по типу (завтрак, обед, ужин, кофе и чай, перекус и так далее), по среднему чеку и местоположению. Интерактивная карта покажет ближайшие к тебе заведения и проложит маршрут. Сравнив между собой несколько заведений по стоимости и качеству сервиса, ориентируясь на отзывы пользователей Foodmap, ты сможешь найти крутое место.

Выгода

Один из самых важных плюсов — это выгода для пользователей сервиса Foodmap. Подчеркнём, что эти скидки даются только пользователям сервиса, коих уже более 250 тысяч. На карте они обозначаются как знак процента в красно-белом кружке. Иногда эти скидки номинальные, но нередко они позволяют сэкономить до 50%. Так, например, на карте мы нашли заведение, которое при заказе на определённую сумму предоставляет дополнительную пиццу всего за 1 рубль. И таких предложений немало, так что следи за акциями — так посещения гастрономических заведений станут намного дешевле и приятнее. Также в приложении ты можешь получить скидку по промокоду. Эта информация нигде не скрыта, её не нужно искать на сайте компании — достаточно открыть карточку заведения со спецпредложением и нажать на кнопку «Получить промокод». Найти заведения, предоставляющие скидки на услуги →

Общественная польза

Польза сервиса не только в том, что он помогает найти качественное заведение. Плюс от Foodmap и в том, что теперь пользователи высказываются на тему качества обслуживания, другие это видят и понимают, стоит ли посетить это заведение или же обходить его стороной. Теперь владельцы кафе и ресторанов не могут игнорировать недовольных клиентов, ведь раньше они могли только оставить комментарий в книге отзывов и предложений, которую другие посетители даже в глаза не видели. Теперь же ситуация изменилась в лучшую сторону. Появление сервиса Foodmap позволило добиться двустороннего общения с владельцами заведений, и теперь клиенты диктуют свои условия. Если у тебя есть пожелания, просто оставь их в отзыве о данном месте, и с большой вероятностью владелец внесёт корректировки.

Пример клиентоориентированности

Многие пользователи замечали, что Foodmap до обновления тупил, долго загружался — в общем, был не особо удобен в использовании. Однако после обновления Foodmap стал работать в 4 раза быстрее, и теперь, даже если у тебя старый смартфон, а интернет редко включается даже в 3G, приложение всё равно будет загружаться практически моментально. Разработчики проверяют отзывы и вносят реально полезные изменения, что радует, учитывая тенденцию многих компаний к постоянному выпуску версий, где меняется только оттенок цвета логотипа.