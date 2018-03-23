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Хороша ложка к обеду: новый справочник Spoon Guide
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Хороша ложка к обеду: новый справочник Spoon Guide 

Гастроном 2 часа назад
Фото: Гастроном
Уже 11 лет издательский дом Spoon под руководством Андрея Фомина выпускает справочник по ресторанам столицы, отобранным экспертным советом. В отличие от других рейтингов, Spoon не присуждает места и «медали» — номинанты расположены в алфавитном порядке. В этом году в Spoon Guide вошли 100 лучших ресторанов столицы и тематические «Пятерки лучших в Москве»: самые уютные рестораны для первого свидания и семейного ужина, самые модные места и новые заведения на Патриарших, лучшие рестораны национальной кухни и службы кейтеринга, рестораны для политиков, иностранцев и т.д.
Еще гид пополнился обширной винной секцией, в которой 10 лучших сомелье и винные эксперты России рассказывают о своих главных открытиях и дают рекомендации по винам. Например, Сандро Хатиашвили, гранд-эксперт компании Simple, назвал вина, на которые надо обратить особое внимание в 2018 году. Также здесь можно найти подборки «5 лучших вин, с которыми не ударишь в грязь лицом» и «5 лучших вин, чтобы блеснуть эрудицией».
Следом за московским путеводителем будут выпущены гиды Spoon «50 лучших ресторанов Санкт-Петербурга» и «100 лучших ресторанов России».
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