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Авторы Harvest Moon показали Little Dragons Café
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Авторы Harvest Moon показали Little Dragons Café 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Студия Aksys Games известная всем поклонникам знаменитой серии симуляторов деревенской жизни Harvest Moon. Их новый проект, Little Dragons Café, также посвящён мирному хозяйствованию. Но с некоторыми добавками. Игроки возьмут под управление ресторан, и одновременно с обслуживанием посетителей постараются вырастить здорового и счастливого дракона.
Брат и сестра, близнецы, попали в сложную ситуацию: их мать уснула беспробудным сном, и семейный ресторан остался полностью на их совести. А тут ещё появился странный старик, который утверждает, что можно расколдовать мать. Но для этого надо вырастить дракона.
Дракону нужно правильное питание и воспитание. Чтобы на это были средства и достаточно времени, надо наладить процесс приготовления и подачи блюд. Лучшая еда, конечно же, получается из овощей, заботливо выращенных на собственном огородике. Открывая новые ингредиенты, игроки научатся готовить новые блюда. А посетители зачастую приходят в ресторан с собственными проблемами, и стоит им помочь справиться с трудностями, чтобы вокруг воцарилось столь необходимое для дракончика счастье и благополучие.
Игра Little Dragons Café выйдет летом на Nintendo Switch и PS4. Демоверсию студия привезла на конференцию GDC 2018, и её можно увидеть в записи.
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