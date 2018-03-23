Авторы Harvest Moon показали Little Dragons Café 

Студия Aksys Games известная всем поклонникам знаменитой серии симуляторов деревенской жизни Harvest Moon. Их новый проект, Little Dragons Café, также посвящён мирному хозяйствованию. Но с некоторыми добавками. Игроки возьмут под управление ресторан, и одновременно с обслуживанием посетителей постараются вырастить здорового и счастливого дракона.
Брат и сестра, близнецы, попали в сложную ситуацию: их мать уснула беспробудным сном, и семейный ресторан остался полностью на их совести. А тут ещё появился странный старик, который утверждает, что можно расколдовать мать. Но для этого надо вырастить дракона.
Дракону нужно правильное питание и воспитание. Чтобы на это были средства и достаточно времени, надо наладить процесс приготовления и подачи блюд. Лучшая еда, конечно же, получается из овощей, заботливо выращенных на собственном огородике. Открывая новые ингредиенты, игроки научатся готовить новые блюда. А посетители зачастую приходят в ресторан с собственными проблемами, и стоит им помочь справиться с трудностями, чтобы вокруг воцарилось столь необходимое для дракончика счастье и благополучие.
Игра Little Dragons Café выйдет летом на Nintendo Switch и PS4. Демоверсию студия привезла на конференцию GDC 2018, и её можно увидеть в записи.