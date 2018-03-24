Сообразили на двоих: отзыв о ресторане PHO Fighters

Расположение

Лиза: Честно говоря, для того, чтобы найти модное местечко PHO FIGHTERS на «столешке» нам пришлось потрудиться: несмотря на то, что заведение у многих на слуху, запрятано оно в самом модном дворе в центе Москвы очень тщательно. Вывесок нет, идти нужно «по приборам». Поэтому лучше заранее внимательно посмотрите карту, если не хотите долго блуждать в окрестностях.

Юля: Навигатор подсказал нам, что искомое место находится рядом с пресловутым «Симачевым», так что, мы расслабились и были уверены, что долго блуждать не придется. Но все оказалось не так просто. Путь от метро до пункта назначения занял около 20 минут. Далековато, однако!

Интерьер

Лиза: Очень консервативный, лаконичный дизайн. Где народ? Как-то ооочень немноголюдно.

Юля: Может быть, тусовщики, у которых так популярно это место, просыпаются к ужину? Еще только 14:00, наверное, позже подтянутся. Слушай, а здесь вполне уютно и довольно симпатично. Помещение не такое большое, но пространство организовано очень даже неплохо: мне нравятся стены, наверняка на их фоне получаются красивые фотографии.

Лиза: Я, конечно, знала, что это заведение славится своим интерьером, но здесь довольно много людей, которые пришли, только чтобы пофоткаться на фоне стен и красивых неоновых вывесок. Понравилось, что персонал относится с пониманием и не выгоняет этих странных блогеров и даже не заставляет их покупать ничего из меню, как это часто бывает.

Меню

Лиза: Так, надо сделать заказ. Меню небольшое, зато легко будет определиться. В нем есть 4 супа, несколько горячих блюд и закусок.

Юля: Здесь и комплексные обеды есть! За 300-350 рублей можно полноценно поесть, а учитывая величину их порций, о которой рассказывали знакомые, вообще, взять один такой обед на двоих. Наверное, сюда часто забегают те, кто работает поблизости. Так, а что из напитков? Шейк, смузи, чай, кофе, что-то вроде газировки в банках и водичка. Крепкого алкоголя нет, только пиво. Пива не хочется, а вот против смузи ничего не имею против. Мне «Черничную бомбу», пожалуйста!

Лиза: А я взяла суп «Рака Мака фо» — обычный суп фо с раковыми шейками, нежная и приятная классика. Но лично мне не хватило остроты. А вот попкорн из креветок оказался нереально вкусным. Да еще и такая огромная порция! В качестве закуски идеально брать на двоих. Еще не удержалась и заказала морепродукты на воке — это сет из креветок, мидий и осьминога. Чистый белок — очень вкусно! В дополнение ко всему решила попробовать манговый шейк. Здесь он, как выяснилось, очень сладкий и густой. Прямо как полноценный десерт получается.

Юля: Я решила пройтись по классике и не прогадала. Мой Том Ям и нэмы с курицей и креветками оказались чудесными. Жареный рис с говядиной в устричном соусе тоже выше всех похвал, но порции огромные: съесть в одиночку все очень тяжело, поэтому я как настоящий друг разделила обед Лизой. Кажется, ей тоже понравилось. Особенно мой суп!

Вердикт

Лиза: Атмосферное, крутое место с вкусной едой. Порции мегабольшие, а персонал мегаприятный. Вернусь еще!

Юля: Все, конечно, здорово, но как теперь встать из-за стола, если кажется, будто ты только что съела годовой продуктовый запас целого государства? В общем, всем, для кого размер имеет значение, рекомендую! Здесь можно как полноценно пообедать/поужинать (нужное подчеркнуть) за приемлемую цену, так и просто попить чайку, провести время с друзьями или второй половинкой — такое место придется по вкусу всем.