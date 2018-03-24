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«Вам идёт быть официанткой»: Матильда Шнурова показала фирменное блюдо ресторана
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«Вам идёт быть официанткой»: Матильда Шнурова показала фирменное блюдо ресторана 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Матильда Шнурова продемонстрировала подписчикам своего Инстаграма фирменное блюдо ресторана, которым она владеет вместе со своим знаменитым супругом Сергеем Шнуровым. Фолловеры признались, что женщина очень гармонично смотрится с подносом, и ей идет роль официантки.
По словам интернет-пользователей, было бы отлично, если бы Матильда подавала блюда гостям сама. Подписчики посчитали, что это могло бы стать удачным ходом для привлечения клиентов в ресторан, ведь еду им будет преподносить жена знаменитого рокера. Также фолловеры отметили и то, как Шнуровой идет образ официантки. По их мнению, она хорошо смотрится с подносом и, ко всему прочему, прекрасно справилась бы с задачей. Комментирующие предложили Матильде попробовать освоить новую профессию и попытаться преподносить яства креативно и своеобразно, как не делают ни в каких других заведениях общественного питания.
Кстати, произведение повара, которое показала Матильда, имеет большую популярность у посетителей её ресторана. Она с гордостью продемонстрировала необычное по своему виду блюдо и сообщила, что за прошлый год его заказало около 25 тысяч человек. «Наш „Цветок“ собрал „Олимпийский“ в прошлом году. Спасибо всем поклонникам!», — написала она. Правда, некоторые пользователи рунета не поняли такого бешеного спроса у этого странного, по их словам, кушанья. Они написали в комментариях, что пожалели бы потратить деньги на такую маленькую порцию. «Что это вообще такое?» «Какой-то маленький.. и чем он нравится то всем?» «Вам идет быть официанткой» «Было бы круто, если бы подносили нам все эти вкусности!» «Ну блюдо не разглядеть!»
Вряд ли Матильде Шнуровой захочется посвящать все свое время работе в ресторане, подавая еду посетителям, у нее есть занятия куда более интересные. Она предпочтет потратить время, к примеру, на фитнес, занятия которым, кстати, приносит неплохие плоды. Накачанные ягодицы Матильды называли «орехом».
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