Посетители ресторана в Китае могут выловить живого омара игрушечным краном

Такое необычное развлечение появилось в ресторане Нанкина. Одна попытка стоит 10 юаней (около 1,3 евро).

Выловленного омара тут же приготовят и подадут клиенту на блюде.