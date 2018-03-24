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Посетители ресторана в Китае могут выловить живого омара игрушечным краном
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Посетители ресторана в Китае могут выловить живого омара игрушечным краном 

Sputnik Эстония 2 часа назад
Фото: Sputnik Эстония
Такое необычное развлечение появилось в ресторане Нанкина. Одна попытка стоит 10 юаней (около 1,3 евро).
Выловленного омара тут же приготовят и подадут клиенту на блюде.
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