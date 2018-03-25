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Пхукет: Лучшие места всеми любимого острова
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Пхукет: Лучшие места всеми любимого острова 

Fraufluger.ru 4 часа назад
Фото: Fraufluger.ru
Тайланд — это своеобразное убежище от зимы для всех российских туристов. «Наших» там, несомненно, много, но признаться честно, на фоне огромного наплыва очень своеобразных китайских туристов, к спокойным и тихим русским относишься ну очень доброжелательно. Пхукет: Лучшие места всеми любимого островаИ если уж вы решили разбавить российский холод
азиатским теплом, сбежав в Тайланд, рассказываем, куда идти и как скрасить
теплые деньки, не менее теплыми эмоциями. Пляж
Baba Beach Club
— это не просто пляж, это целый комплекс всевозможных развлечений и способов скоротать
время себе в удовольствие. Правда, находится он не на самом Пхукете, а на юге  материковой части, куда на машине вы доберетесь быстро и без проблем. Клуб
по своей сути — дорогой отель, но свои двери он не закрывает для обычных
туристов. Вы спокойно можете приехать туда утром и уехать поздно вечером. Вход,
потрясающий безлюдный пляж, бассейн, полотенца, лежаки, кровати, всевозможные
средства для, от и после загара — всё бесплатно. Платите только за еду, которую
заказываете в ресторане, где, к слову, кормят очень вкусно.
Если говорить о пляжах на самом Пхукете,
то это только и только Naithon Beach. Окружен деревьями, отделен
от кучи отдыхающих и назойливых продавцов, очень чистый и ухоженный. Правда, с  детьми в море особо не покупаешься (это относится ко всем пляжам), — дно  неровное, а волны для малышей достаточно высокие. Еда Теперь о святом — о еде! Конечно, первое, с чем ассоциируется Тайланд — это свежие
морепродукты, сочные экзотические фрукты и том ям. Признаться честно, найти там  хороший том ям, да и в принципе хорошую еду, от которой потом не будет плохо
неделю — довольно сложно, но возможно! Вот список ресторанов, в которых вы  абсолютно точно наедитесь и насладитесь: The Corner Restaurant
— лучший ресторан на Пхукете! Здесь вы найдете вкуснейший том-ям, потрясающую
рыбу и невероятные десерты. Все очень сытно, в меру жирно и если попросить, не  адски остро. Запланируете ужинать — бронируйте стол заранее, там вечный аншлаг! Project Artisan — ресторан, кофейня, булочная, бар и спа-салон в  одном месте. Отличное место для завтраков, обедов и ужинов. Именно здесь вы  найдете отличный гаспачо и, пожалуй, лучший капучино на всем острове. С кофе в  Тайланде не просто — он есть почти везде, но с качеством и вкусом у них  серьезные проблемы. Eleven Two  & Co — еще одно
место, в котором можно с удовольствием выпить кофе и закупиться сувенирами, еда  тоже есть, но похуже, чем в вышеперечисленных ресторанах. Сюда стоит идти за  атмосферой. Где позагорать и где поесть мы определились, теперь
пройдемся по местам, от которых ваш Instagram взорвется от количества
потрясающих фотографий. Несомненный must-visit
— это старый город (Phuket Old Town). Невероятная концентрация крутых
дизайнерских магазинов, кафешек, сувенирных лавок, стрит-арта и прочего
туристического веселья. Напоследок несколько лайфхаков, которые помогут вам  потратить значительно меньше денег и получить значительно больше удовольствия: — Настоятельно рекомендуем не передвигаться там на  такси, а в первый же день брать в аренду машину или мопед. Проехать на такси 500  метров стоит около 800 рублей, а разъезжать по острову на своем транспорте куда
более приятней.
— Продукты советуем покупать не на местных рынках,
а в Metro Cash & Carry. Здесь огромный выбор фруктов, овощей, морепродуктов
и всего-всего, что только взбредет вам в голову. Правда, большое количество
товаров продается только упаковками (как у нас в Metro) и карточки там не принимают. — За прекрасным вином, еврпейскими сырами и  русским товорогом идите в Villa Market,
качество отличное, но цены немного кусаются.
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