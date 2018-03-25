Пхукет: Лучшие места всеми любимого острова

Тайланд — это своеобразное убежище от зимы для всех российских туристов. «Наших» там, несомненно, много, но признаться честно, на фоне огромного наплыва очень своеобразных китайских туристов, к спокойным и тихим русским относишься ну очень доброжелательно. Пхукет: Лучшие места всеми любимого островаИ если уж вы решили разбавить российский холод

азиатским теплом, сбежав в Тайланд, рассказываем, куда идти и как скрасить

теплые деньки, не менее теплыми эмоциями. Пляж

Baba Beach Club

— это не просто пляж, это целый комплекс всевозможных развлечений и способов скоротать

время себе в удовольствие. Правда, находится он не на самом Пхукете, а на юге материковой части, куда на машине вы доберетесь быстро и без проблем. Клуб

по своей сути — дорогой отель, но свои двери он не закрывает для обычных

туристов. Вы спокойно можете приехать туда утром и уехать поздно вечером. Вход,

потрясающий безлюдный пляж, бассейн, полотенца, лежаки, кровати, всевозможные

средства для, от и после загара — всё бесплатно. Платите только за еду, которую

заказываете в ресторане, где, к слову, кормят очень вкусно.

Если говорить о пляжах на самом Пхукете,

то это только и только Naithon Beach. Окружен деревьями, отделен

от кучи отдыхающих и назойливых продавцов, очень чистый и ухоженный. Правда, с детьми в море особо не покупаешься (это относится ко всем пляжам), — дно неровное, а волны для малышей достаточно высокие. Еда Теперь о святом — о еде! Конечно, первое, с чем ассоциируется Тайланд — это свежие

морепродукты, сочные экзотические фрукты и том ям. Признаться честно, найти там хороший том ям, да и в принципе хорошую еду, от которой потом не будет плохо

неделю — довольно сложно, но возможно! Вот список ресторанов, в которых вы абсолютно точно наедитесь и насладитесь: The Corner Restaurant

— лучший ресторан на Пхукете! Здесь вы найдете вкуснейший том-ям, потрясающую

рыбу и невероятные десерты. Все очень сытно, в меру жирно и если попросить, не адски остро. Запланируете ужинать — бронируйте стол заранее, там вечный аншлаг! Project Artisan — ресторан, кофейня, булочная, бар и спа-салон в одном месте. Отличное место для завтраков, обедов и ужинов. Именно здесь вы найдете отличный гаспачо и, пожалуй, лучший капучино на всем острове. С кофе в Тайланде не просто — он есть почти везде, но с качеством и вкусом у них серьезные проблемы. Eleven Two & Co — еще одно

место, в котором можно с удовольствием выпить кофе и закупиться сувенирами, еда тоже есть, но похуже, чем в вышеперечисленных ресторанах. Сюда стоит идти за атмосферой. Где позагорать и где поесть мы определились, теперь

пройдемся по местам, от которых ваш Instagram взорвется от количества

потрясающих фотографий. Несомненный must-visit

— это старый город (Phuket Old Town). Невероятная концентрация крутых

дизайнерских магазинов, кафешек, сувенирных лавок, стрит-арта и прочего

туристического веселья. Напоследок несколько лайфхаков, которые помогут вам потратить значительно меньше денег и получить значительно больше удовольствия: — Настоятельно рекомендуем не передвигаться там на такси, а в первый же день брать в аренду машину или мопед. Проехать на такси 500 метров стоит около 800 рублей, а разъезжать по острову на своем транспорте куда

более приятней.

— Продукты советуем покупать не на местных рынках,

а в Metro Cash & Carry. Здесь огромный выбор фруктов, овощей, морепродуктов

и всего-всего, что только взбредет вам в голову. Правда, большое количество

товаров продается только упаковками (как у нас в Metro) и карточки там не принимают. — За прекрасным вином, еврпейскими сырами и русским товорогом идите в Villa Market,

качество отличное, но цены немного кусаются.