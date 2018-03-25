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Burger Heroes откроет бургер-бар на Новом Арбате
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Burger Heroes откроет бургер-бар на Новом Арбате 

Kitchenmag 5 часов назад
Фото: Kitchenmag
Команда Burger Heroes открыла бургер-бар по адресу Новый Арбат, 17, сообщают наши коллеги из The Village.
В меню — бургеры, а на баре посетителям доступны 14 сортов крафтового пива. В заведении также действует специальное меню на завтраки и обеды. В меню точки на постоянной основе ввели бургер «Царь» с красной икрой, трюфельным кремом и королевским фиником на покрытой чистым сусальным пищевым золотом булочке.
В день открытия первые 400 гостей получат пиво или лимонад в подарок, а при покупке «Царь-бургера» — золотой термоплащ. Вечером в заведении будут играть диджеи, а прохожим будут разливать горячий имбирный лимонад.
В бургерной, оформленной в фирменном стиле Burger Heroes с традиционной для сети открытой кухней, могут поместиться 50 гостей.
Средний чек: 500–700 рублей Адрес: Новый Арбат, 17
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