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В Китае игровой автомат переоборудовали для ловли членистоногих
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В Китае игровой автомат переоборудовали для ловли членистоногих 

RT на русском 4 часа назад
Один из ресторанов в китайском городе Нанкин предлагает посетителям выловить омара в игровом автомате. Попытка стоит 10 юаней, около 90 рублей. Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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