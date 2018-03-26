В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей

В китайском городе Гуанчжоу открылся торговый автомат Super Test-Drive Center, в котором можно взять автомобиль на тест-драйв или купить его. Об этом сообщает TechCrunch.

По данным издания, с помощью специального приложения Tmail в автомате можно купить или взять понравившийся автомобиль на тест-драйв на три дня.

Alibaba. Как отмечается, центр содержит десятки автомобилей Ford в многоэтажном здании. А сам проект был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford