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В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей
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В Китае открыли торговый автомат по продаже автомобилей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В китайском городе Гуанчжоу открылся торговый автомат Super Test-Drive Center, в котором можно взять автомобиль на тест-драйв или купить его. Об этом сообщает TechCrunch.
По данным издания, с помощью специального приложения Tmail в автомате можно купить или взять понравившийся автомобиль на тест-драйв на три дня.
Как отмечается, центр содержит десятки автомобилей Ford в многоэтажном здании. А сам проект был создан в рамках сотрудничества между компаниями Ford и Alibaba.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре открыли 15-этажный вендинговый автомат по продаже Bentley и Ferrari.
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