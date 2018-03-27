В Китае заработал автомат по продаже автомобилей

Первый вендинговый аппарат заработал в Гуанчжоу, провинция Гуандун, сообщает Центральное телевидение КНР. Предполагается, что устройство позволит сделать процесс приобретения автомобиля таким же простым, как покупка банки газировки.

20-метровый вендинговый аппарат представляет собой многоуровневый автоматизированный гараж с более чем 40 экземплярами Explorer, Mustang, Edge и Everest.

Как сообщал «Авторамблер», сервис позволит выбрать понравившийся автомобиль и забронировать его на трехдневный тест-драйв либо купить. Для этого необходимо выбрать понравившуюся машину в мобильном приложении, оформить онлайн-заказ и оплатить счет. Выдача автомобилей в автомате осуществляется после того, как пользователь сделает селфи, чтобы подтвердить свою личность.

Согласно планам компании, в будущем аппараты появятся в Шанхае и Нанкине. Всего в стране запустят 12 подобных гаражей, где можно будет приобрести машины Maserati, Mercedes-Benz, BMW, Audi и Volvo.