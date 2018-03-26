Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки

Владельцы вьетнамского кафе Lao Lee поделились с The Village своими планами и рассказали о четырех новых точках, которые откроются в ближайшее время.

Команда Lao Lee откроет третье кафе в Ветошном переулке, дом 5. В новой точке представят меню на разных иностранных языках. Помимо традиционных немов, фо и фруктов, здесь будут готовить лапшу на воке и рис. Заказать можно будет также жареный по-вьетнамски тофу.

Предположительно 10 апреля, однако пока точная дата открытия неизвестна, начнет работать еще одно кафе Lao Lee. Заведение откроется в магазине «Республика» на Воздвиженке, 4/7, строение 1, напротив библиотеки имени Ленина.

В этот же период, в десятых числах апреля, заработает корнер Lao Lee в торговом центре «Золотой Вавилон Ростокино». Здесь меню, помимо основных позиций, дополнят шейки.

Последним в череде открытий станет перезапуск первого вьетнамского кафе возле «Новослободской». Помещения на Миусской площади Lao Lee покинуло в мае 2017 года. Планируется, что открытие состоится в апреле. Подробности об историческом заведении создатели пока не раскрывают, но рассказали, что в помещении поставят стол для тенниса.