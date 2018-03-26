Ещё
Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lao Lee в течение месяца откроет четыре новые точки 

Kitchenmag 7 часов назад
Фото: Kitchenmag
Владельцы вьетнамского кафе Lao Lee поделились с The Village своими планами и рассказали о четырех новых точках, которые откроются в ближайшее время.
Команда Lao Lee откроет третье кафе в Ветошном переулке, дом 5. В новой точке представят меню на разных иностранных языках. Помимо традиционных немов, фо и фруктов, здесь будут готовить лапшу на воке и рис. Заказать можно будет также жареный по-вьетнамски тофу.
Предположительно 10 апреля, однако пока точная дата открытия неизвестна, начнет работать еще одно кафе Lao Lee. Заведение откроется в магазине «Республика» на Воздвиженке, 4/7, строение 1, напротив библиотеки имени Ленина.
В этот же период, в десятых числах апреля, заработает корнер Lao Lee в торговом центре «Золотой Вавилон Ростокино». Здесь меню, помимо основных позиций, дополнят шейки.
Последним в череде открытий станет перезапуск первого вьетнамского кафе возле «Новослободской». Помещения на Миусской площади Lao Lee покинуло в мае 2017 года. Планируется, что открытие состоится в апреле. Подробности об историческом заведении создатели пока не раскрывают, но рассказали, что в помещении поставят стол для тенниса.
Kitchenmag: последние новости
Четыре московских бара примут участие в бархоппинг-вечеринке Jameson IrishHood В России появятся лапшичные Panda Express Burger Heroes откроет бургер-бар на Новом Арбате
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какой сериал самый дорогой в истории6
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как британские музыканты покорили США9
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение