Вкусно и полезно: где попробовать постное меню

Салат из свеклы с гвоздикой, суп из тыквы на миндальном молоке, паста с артишоками и вялеными томатами — делимся паролями и явками, где можно попробовать не только здоровые и постные, но и вкусные блюда.

Оригинальными блюдами в период Великого Поста порадует нас ресторан «Белуга». Шеф-повар Игорь Корнев при подготовке меню руководствовался принципом: обыграть простые ингредиенты с весенними вкусами и необычными добавками, которые по-новому откроют для вас привычные вкусы.

Меню понравится не только тем, кто соблюдает пост: все блюда низкокалорийные и полностью соответствуют режиму здорового питания. До 7 апреля в ресторане можно попробовать салат из печеной тыквы и хурмы (который усиливает прилив эндорфинов в крови!), салат из маринованных овощей (понравится вегетарианцам), суп из лесных грибов и цукини с муссом из пастернака и миндаля.

Самый приятный сюрприз — десерты в новом меню. Карамелизированная груша с ягодным соусом и постный десерт Павловой (тоже низкокалорийный!) порадуют не только желудок, но и душу.