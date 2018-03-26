Закусочная «Мамэле»

В переводе с идиш название этой хумусии — израильской закусочной — означает «мамочка». И действительно, кормят здесь по-домашнему, с душой и затеей. Можно не бояться незнакомых названий в меню: повара убеждены, что гостям понравится решительно все, что бы они ни заказали.

Здесь можно найти блюда на любой вкус: пряные, классические, вегетарианские, мясные, диетические. В меню есть и привычные картошка-фри и каши. Цены демократичные, к примеру «Израильский салат» — 200 руб., суп дня — 180 руб., классический хумус — 250 руб.