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Кафе «ZOOM»
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Кафе «ZOOM» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Демократичные цены и уютная атмосфера этого кафе сделали его одним из самых посещаемых в северной столице: попасть сюда иногда проблематично, поэтому столик лучше резервировать заранее. В будние дни до 16.00 на всю еду здесь действует скидка в 20%, а если блюдо не понравилось, то оно не включается в счет.
Взрослым доступны книги, а также афиши и периодика о культурной жизни города, детям — стульчики, раскраски и настольные игры, в которые можно поиграть всей семьей. В меню простые и знакомые блюда: сырники со сметаной (180 руб.), яичница-глазунья (120 руб.), творог со сметаной и ягодами (340 руб.), обтрепанники (картофельные драники со сметаной — 140 руб.), блинчики со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем — на выбор (90 руб.).
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