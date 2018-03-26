Кафе «Киликия»

Это кафе — настоящий островок домашней армянской кухни в центре большого города, где можно вкусно, а главное — правильно накормить детей и отдохнуть в приятной обстановке. В меню представлены все самые популярные блюда Армении: хачапури, армянская толма, хинкали, хаш, аджаб-сандал, национальный хлеб матнакаш. При заказе официант учтет личные предпочтения: солить или не солить то или иное блюдо, приготовить его на пару, положить поменьше специй или не класть их вовсе. Также имеется ассортимент блюд русской и итальянской кухни.

Детское меню по-домашнему простое: куриный бульон с тефтелями и макаронами (150 руб. за 200г), оливье с курицей (150 руб. за 130г), салат с овощами и сметаной (150 руб. за 100г), сырная пицца (190 руб. за 200г), десерты со сливками и фруктами (190-200 руб. за 100-200г), а также традиционные гарниры с котлетами, куриным шашлыком и сосисками. Работает служба доставки еды на дом. Подробнее с меню и ценами можно ознакомиться на сайте кафе.