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Кафе «Киликия»
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Кафе «Киликия» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Это кафе — настоящий островок домашней армянской кухни в центре большого города, где можно вкусно, а главное — правильно накормить детей и отдохнуть в приятной обстановке. В меню представлены все самые популярные блюда Армении: хачапури, армянская толма, хинкали, хаш, аджаб-сандал, национальный хлеб матнакаш. При заказе официант учтет личные предпочтения: солить или не солить то или иное блюдо, приготовить его на пару, положить поменьше специй или не класть их вовсе. Также имеется ассортимент блюд русской и итальянской кухни.
Детское меню по-домашнему простое: куриный бульон с тефтелями и макаронами (150 руб. за 200г), оливье с курицей (150 руб. за 130г), салат с овощами и сметаной (150 руб. за 100г), сырная пицца (190 руб. за 200г), десерты со сливками и фруктами (190-200 руб. за 100-200г), а также традиционные гарниры с котлетами, куриным шашлыком и сосисками. Работает служба доставки еды на дом. Подробнее с меню и ценами можно ознакомиться на сайте кафе.
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