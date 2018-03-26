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Кафе «Прекрасная Зеленая»
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Кафе «Прекрасная Зеленая» 

Ezhikezhik.ru 4 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Меню этого кафе полностью вегетарианское, что, однако, никак не влияет на ассортимент и вариативность блюд. Например, здесь можно заказать еду без глютена, что удобно для родителей детей-аллергиков. В любое время суток доступны домашние завтраки с кашей (на коровьем, соевом, кокосовом молоке или воде) и блинчиками (190-215 руб.).
Популярностью пользуются полноценные недорогие обеды с первым, вторым и компотом или десертом (стоимость обеда 240-340 руб.). На десерты и специальные предложения часто бывают скидки от 15 до 20%. В кафе можно организовать любой праздник, заказать торты, пирожные, горячие блюда, салаты и хлеб.
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