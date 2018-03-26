Кафе «Австерия»

В кафе-пекарне «Австерия» знают толк в пирогах, выпечке и легких десертах. Русские пироги здесь пекут по старинным рецептам, в меню есть и традиционные осетинские. Здесь можно пообедать (супы и второе в ассортименте), отметить какое-то событие или просто купить вкусную выпечку к чаю (стоимотость пирогов от 240 до 1100 руб. ориентировочно, в зависимости от веса).

Каждый месяц шеф-повар выбирает 3 вида пирогов, которые можно заказать со скидкой в 20%. Приятно удивят и -10% от суммы заказа за самовывоз.