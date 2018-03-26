Ресторан «Щелкунчик»

В этом ресторане быстрого обслуживания нет пластиковых стульев и столов, а также снующих официантов: посетители перемещаются по залу и сами выбирают блюда, которые готовятся в их присутствии. Здесь одинаково комфортно чувствуют себя и семьи с детьми, и шумные компании.

Месторасположение весьма удачное: первый этаж гостиницы «Октябрьская», напротив «Московского вокзала». Цены очень демократичные: позавтракать можно за 125-175 руб., отведать бизнес-ланч за 189-229 руб. (меню зависит от дня недели).