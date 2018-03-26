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Полицейский напал на логотип «Макдоналдса» за отказ готовить 30 бургеров
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Полицейский напал на логотип «Макдоналдса» за отказ готовить 30 бургеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В городе Сузерлин, штат Орегон, 37-летний полицейский напал на логотип ресторана «Макдоналдс» — гигантскую букву «М» — за отказ приготовить ему 30 бургеров. Об этом сообщает портал WISHtv.
Джедедайя Эзекиель Фултон (Jedediah Ezekiel Fulton) заказал в одном из ресторанов сети «Макдоналдс» 30 двойных чизбургеров. Когда сотрудники отказались выполнять его заказ, он расстроился и разорвал рекламный баннер, а затем попытался разрушить логотип ресторана.
Полицейский схватил продавца за прилавком за рубашку, а один из клиентов после этого направил на него пистолет.
Фултону предъявили обвинения в хулиганстве, преступном посягательстве, а также в вандализме.
В ноябре сообщалось об американце, устроившем в «Макдоналдсе» пьяный дебош из-за того, что ему не продали 200 наггетсов на завтрак. Мужчина отрицает все обвинения, утверждая, что он веган, и поэтому не мог заказать блюдо из курицы.
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