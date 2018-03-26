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В Грозном пройдет II международный фестиваль «Шашлык-машлык»
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В Грозном пройдет II международный фестиваль «Шашлык-машлык» 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Второй международный фестиваль национальной кухни «Шашлык-Машлык» пройдет в Грозном 5 мая.
Ожидается, что в Цветочном парке «Грозный — сити» пройдут дегустации, мастер— классы и конкурс поваров по приготовлению блюд на углях. Кроме того, в течение всего фестиваля также пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллективов и состязания по национальным и традиционным видам спорта, сообщает «Грозный-Информ».
Во время фестиваля в регионе откроют туристский сезон и одновременно проведут IV Республиканскую туристскую выставку «Визит Чечня».
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