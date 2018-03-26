В Грозном пройдет II международный фестиваль «Шашлык-машлык»

Второй международный фестиваль национальной кухни «Шашлык-Машлык» пройдет в Грозном 5 мая.

Ожидается, что в Цветочном парке «Грозный — сити» пройдут дегустации, мастер— классы и конкурс поваров по приготовлению блюд на углях. Кроме того, в течение всего фестиваля также пройдут выступления музыкальных и танцевальных коллективов и состязания по национальным и традиционным видам спорта, сообщает «Грозный-Информ».

Во время фестиваля в регионе откроют туристский сезон и одновременно проведут IV Республиканскую туристскую выставку «Визит Чечня».