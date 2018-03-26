8 вещей, которые позволяют легко сэкономить

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Как правило, с временем товары и продукты дорожают, и мы привыкли именно к тому, что цены растут. Тем не менее, это не всегда так. Конечно, мы не сможем никак повлиять на инфляцию, поэтому бессмысленно жаловаться на рост цен. Тем не менее, если вы хотите избежать лишних трат, то эксперты советуют задуматься о том, чтобы исключить ряд товаров из своего регулярного списка трат. Ниже мы расскажем о товарах, которые раньше стоили намного дешевле.

Кофе в ресторане

Сейчас, когда широкое распространение получили сети быстрого питания, многие стали тратить на кофе намного больше денег, чем тратили, скажем, наши родители. Несомненно, чашка кофе в ресторане обойдется вам намного дороже, чем тот же объем кофе, сваренный дома. Именно поэтому эксперты советуют воздержаться от покупки кофе в ресторанах быстрого питания по дороге на работу. Таким образом, вы сможете сэкономить достаточное количество денег, которые можно потратить на что-то более полезное. Если же вы не мыслите свой день без утренней чашки кофе, то лучше сварить ее дома — это также позволит сэкономить. Кинофильмы

Поход в кино никогда не был особо дешевым удовольствием. Дело в том, что помимо оплаты билеты мы зачастую не можем не поддаться искушению и не накупить снеков и напитков, чтобы есть и пить во время просмотра фильма. Конечно, если сравнить цены на кино лет 20 назад и сейчас, то разница очевидна. Тем не менее, эксперты говорят о том, что сейчас у нас есть огромное множество возможностей смотреть фильмы без больших трат. Для этого есть интернет, различные виды подписок на каналы и многие другие способы сделать так, чтобы не отнимал у нас много денег. Питьевая вода

Если вы не живете в стране с сильно загрязненной водой, то покупка питьевой воды, по мнению экспертов, это не более чем самообман, так как зачастую та вода, которую мы покупаем, набирается из-под крана.

Сейчас люди покупают больше питьевой воды, чем 15-20 лет назад, а это значительные траты в нашем бюджете. Именно поэтому эксперты советуют пересмотреть свое отношение к покупке питьевой воды и начать экономить. Автомобили

Несомненно, раньше автомобили стоили дешевле. Сейчас стоимость нового автомобиля варьируется в зависимости от бренда и страны изготовления. Тем не менее, для всех автомобилей верно то, что новый автомобиль будет стоить дороже, чем автомобиль с небольшим пробегом. Кроме того, если вы берете автомобиль, который был куплен не так давно, то вы можете получить автомобиль, на который еще распространяется гарантия, и при этом сэкономить на покупке, так как даже в этом случае стоимость машин будет ниже в сравнении с новым автомобилем того же производителя. Пиво

Рост спроса и количества новых предложений не привел к снижению цен на рынке пива. Сейчас цены на пиво могут быть очень разными в зависимости от того, покупаете вы крафтовое пиво или пиво заводского производства. В целом же, дело вкуса и кошелька, какое пиво вы предпочтете. Тем не менее, эксперты советуют вообще не покупать пиво — это и экономия, и полезно для здоровья. Бургеры

Если вы привыкли обедать в ресторане быстрого питания, то вам будет сложно отказаться от своего обычного бургера и картошки фри. Тем не менее, если вы посчитаете, сколько ежедневно тратите на такие обеды и умножите на количество дней, то сумма за месяц получится значительной. Именно поэтому эксперты советуют отказаться от обедов в ресторанах быстрого питания. Гораздо экономнее и полезнее для здоровья, если вы будете готовить еду дома и питаться домашней пищей во время обеденного перерыва. Выпечка

Очень многие рестораны быстрого питания предлагают выпечку — чизкейки, кексы, пирожные. Они выглядят так аппетитно, что трудно отказать себе. Тем более что стоит каждое такое пирожное совсем немного. Но если мы возьмем стоимость муки и других продуктов, необходимых для изготовления таких пирожных, и посчитаем, сколько мы могли бы сделать пирожных из этой муки, то получится, что вся эта выпечка слишком дорогая, и гораздо экономнее будет выпекать дома и брать с собой в пластиковой коробке. Мобильные телефоны

Сейчас для многих мобильный телефон стал не только средством связи, но и возможностью продемонстрировать свой доход окружающим. Многие стремятся покупать дорогие телефоны, чтобы выглядеть в глазах окружающих состоятельнее, чем они есть на самом деле. При этом зачастую они не пользуются и половиной тех функций, которые предлагает телефон. Поэтому эксперты советуют реально посмотреть на то, какие функции в телефоне вам необходимы и выбрать телефон не по цене, а по функционалу. Это позволит сэкономить.